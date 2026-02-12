El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa definitivamente la reforma de todo el entorno de La Romareda: esto costará

El Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado el impulso definitivo a la reforma para transformar todo el entorno y los alrededores del estadio de La Romareda. El equipo que dirige Natalia Chueca ha aprobado este jueves la licitación de estos trabajos que ejecutará el consistorio y no la sociedad Nueva Romareda al tratarse de un suelo público y municipal. Una vez que se adjudiquen, el plazo para llevar a cabo esta transformación será de diez meses, por lo que las orbas se realizarán al mismo tiempo que la construcción del campo de fútbol.

El proyecto, que ya había sido aprobado hace unas semanas, contempla las obras del exterior, así como el recambio de todos los servicios afectados como es la red de abastecimiento de agua, el saneamiento y el alumbrado público. El objetivo es no solo adecuar el entorno al aspecto del nuevo estadio, sino también al de los alrededores. De ahí que el pavimento escogido sea el mismo que el que cubre todo el paseo de Isabel la Católica. La idea es prolongar la estética del eje de Granvía y Fernando el Católico para crear una gran plaza en torno al campo de fútbol. El precio máximo estimado de las obras es de 3.595.528,55 euros.

Con respecto a la integración del espacio con la plaza Eduardo Ibarra, el proyecto de la obra busca mejorar toda la accesibilidad del entorno y potenciar las zonas de encuentro social, que serán muy útiles, por ejemplo, en caso de celebraciones de partidos de fútbol internacionales (Zaragoza será sede del Mundial 2030) y conciertos multitudinarios. Todas las calles que rodean el estadio se pacificarán, ampliando la aceras. Asimismo, en el lateral que da al Auditorio, se creará una escalinata que, en la esquina con el paseo Isabel la Católica, se transformará en una rampa que funcionará como acceso principal al recinto.

Mapa de la reurbanización del entorno de La Romareda. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Según ha explicado el ayuntamiento, las obras supondrán el desmontaje y demolición de los elementos existentes, la excavación de zanjas, "el traslado de árboles", la pavimentación de aceras y elevación de calzadas a cota cero, la renovación de los servicios municipales, un nuevo ajardinamiento y la colocación de nuevo equipamiento y mobiliario urbano (bancos, alumbrado público y señalización).

La renovación va a afectar e una superficie de 18.637,51 metros cuadrados entre las calles Convento Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra y el paseo Isabel la Católica, pero además incluye la parte de calle de Juan II de Aragón, afectada por los servicios y el cruce con la propia Convento Jerusalén.

Árboles

Estas obras, junto con la propia construcción del estadio, que crece en tamaño con respecto a la vieja Romareda, implican la desaparición del aparcamiento que había entre el estadio y la calzada de Isabel la Católica. También se retocará la rampa que da acceso subterráneo a las urgenicias del hospital Miguel Servet.

Según insiste el consistorio, uno de los objetivos del nuevo diseño del espacio es mantener y mejorar la vegetación existente. Así, se incluirán nuevos alcorques, mientras que los ejemplares ya existentes que puedan verse afectados por la obra se trasplantarán en vez de talarse, siempre que se pueda.