Cenando con Pablo, influencer gastronómico, sobre el bar más español de Zaragoza: "Es peculiar y curioso"

Los restaurantes de Zaragoza han conseguido atraer en los últimos años a un alto número de influencers que quieren probar los platos típicos de la gastronomía aragonesa. Los reels en Instagram y TikTok no tardan en hacerse virales y los propios bares suelen ganar rápidamente una clientela que antes quizás no tenían. Un habitual en la ciudad en los últimos tiempos es Pablo Cabezali, más conocido como Cenando con Pablo, que ha visitado junto a 'De Tapas con Rufo' el bar más español de Zaragoza.

El Tubo suele ser la zona de la capital aragonesa que más creadores de contenido gastronómicos logra captar gracias a sus tapas y ambiente único. Hay bares situados en esta zona del Casco Histórico que llevan muchos años sirviendo cervezas, croquetas, migas y más platos por lo que han logrado una grandísima reputación entre vecinos y visitantes. Mientras, otros han apostado por la decoración para diferenciarse de la competencia.

"Tiene su polémica"

Muy diferente al resto de bares de El Tubo es El Cuartelillo del Caimán, el bar elegido por 'Cenando con Pablo' y 'De Tapas con Rufo' dentro de su tour por Zaragoza. "Este sitio es peculiar y curioso. Parece un museo básicamente y también tiene su polémica por algunas cosillas que tiene ahí en la entrada", afirma el creador de contenido en su introducción.

"Entra en un bar no apto para separatistas, traidores ni anti-españoles. Este bar es para personas que aman España", se puede leer en un cartel en la entrada de este bar especializado en tapas, montaditos y raciones. Las croquetas fueron el primer plato elegido por Pablo Cabezali y Rufo Segovia, que fueron interrumpidos por un cliente de El Cuartelillo del Caimán: "Te seguimos un montón", afirmó.

Protagonismo en las elecciones

Tras llenar el estómago con las croquetas, con especial atención para la de chistorra, los influencers decidieron probar otra especialidad de la casa como los montaditos. "Lo importante es tener unos cuantos minibocadillos que están buenos, cumplen hay variedad de sabores porque creo que no cuestan mucho dinero como complemento a la bebida", afirma Rufo instantes antes de pobrar el Guardia Civil picante.

"La cuenta sí es para todo el mundo. Muy barato", concluyen los dos creadores de contenidos que salieron muy contentos de El Cuartelillo del Caimán. Este bar de El Tubo ha jugado su propio papel durante la campaña electoral en Aragón. Por ejemplo, El Periódico de Aragón entrevistó al candidato de Vox, Alejandro Nolasco en este establecimiento. Un bar por donde también pasó Alvise Pérez y la candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón por Se Acabó la Fiesta, Cristina Falcón.