Una emblemática taberna de Zaragoza se traspasa por enfermedad tras más de 60 años de almuerzos y platos caseros

El anuncio se ha hecho oficial hoy mediante la asociación de Cafés y Bares de la capital aragonesa, lo que describen como una "oportunidad" para aquellos que tomen su relevo y adquieran el local

Paula Marco

Zaragoza

Mientras multinacionales y cadenas de comida rápida van llegando a las grandes ciudades, bares de toda la vida y pequeños negocio tienen que ir innovándose o cambiando el rumbo por el paso de los años y las trabas del sector hostelero. Zaragoza no es una excepción y son muchos de estos puntos gastronómicos más clásicos que en ocasiones deben tomar decisiones, en parte, por circustancias personales y más humanas, aunque su larga trayectoria le invite a querer seguir adelante.

Esta vez le ha tocado al Bar Dallas, que tras 60 años de historia en el centro de la capital aragonesa, ha tenido que colgar el cartel de 'Se traspasa' por un motivo mayor como es una enfermedad. Este anuncio se ha dado a conocer por la asociación de Cafés y Bares de la ciudad junto a todos los detalles del negocio para quien esté interesado en tomar sus riendas.

Fachada del bar Dallas, que anuncia su traspaso en el centro de Zaragoza capital

Fachada del bar Dallas, que anuncia su traspaso en el centro de Zaragoza capital / El Periódico de Aragón

El Dallas está ubicado en la calle Eduardo Dato número 7, a escasos metros de la Gran Vía zaragozana y a menos de cinco minutos de la Estación Goya. Se trata de una taberna consolidada en la zona por sus almuerzos, comidas caseras y ambiente cálido y familiar en el que se adentra su clientela adentrar en él.

Respecto a su equipamiento y aspecto interior, Cafés y Bares asegura que es una "excelente oportunidad" para aquellos profesionales que quieren tomar sus riendas, al ser un espacio gastronómico "consolidado", que además seguía en pleno funcionamiento hasta hace pocos días.

El establecimiento se traspasa con todas las garantías administrativas en regla, ya que dispone de licencia definitiva y permiso de veladores. Cuenta con salida de humos homologada, cocina completamente equipada e insonorización, además de una barra de siete metros que vertebra el espacio interior. El local tiene capacidad para cinco mesas en sala y cuatro en terraza, y dispone de un almacén con posibilidad de habilitarse como bodega. Asimismo, fue objeto de una reforma integral realizada el pasado año, lo que permite su explotación inmediata sin necesidad de nuevas inversiones.

Interior del bar Dallas, en la calle Eduardo Dato 7, en el centro de Zaragoza

Interior del bar Dallas, en la calle Eduardo Dato 7, en el centro de Zaragoza / Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza Provincia

En este post de la red social Facebook (cuyo link pueden encontrar en este hipervínculo), no se detallan precios, ni plazos de este traspaso, pero sí se deja el siguiente teléfono de contacto: 683 49 38 23, para quien quiera conocer más detalles de este bar con más de seis décadas siriviendo a los zaragozanos y zaragozanas. Hoy sobre las 10.00 las puertas del local ya se encontraban cerradas pese a ver en Google que estaba abierto.

