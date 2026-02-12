¿Qué harías si se incendia el salón de tu casa? El museo del Fuego de Zaragoza invita a vivir en primera persona "la angustia" de un suceso

La forma de actuar ante un incendio salva vidas y la ciudadanía no cuenta las herramientas suficientes para afrontar un suceso de esas características. Lo saben bien en la Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos del Ayuntamiento de Zaragoza que, desde que abrió sus puertas en 2021 en el Museo del Fuego, ha enseñado a los visitantes consejos tan sencillos, como cerrar la puerta, para salir ileso de un fuego declarado en una vivienda.

Pionera en España y modelo para otras ciudades que quieren impulsar un proyecto similar, este equipamiento gestionado por los Bomberos de Zaragoza permite poner en práctica lo aprendido y experimentar en primera persona la angustia de un incendio real. Ahora han ido un paso más allá buscando una inmersión virtual en las llamas. "El mejor aprendizaje es el que se hace por acción, sintiendo la experiencia, y eso es lo que buscamos en este espacio", ha explicado la concejala de Bomberos, Ruth Bravo, quien ha destacado que esta labor de concienciación está detrás del descenso del número de incendios en la ciudad.

Con este objetivo, el ayuntamiento ha ampliado las instalaciones de la escuela, dotándola de una nueva sala inmersiva que simula un incendio en el salón de un inmueble. Lo hace en tiempo real, en los cinco minutos que tarda el fuego en calcinar completamente el salón de una vivienda desde que se origina el incendio. "Los Bomberos de Zaragoza hacen frente a este tipo de siniestros todos los días, ya sea en la cocina, en el salón o en un dormitorio, por eso es tan importante saber qué hacer en estos casos", ha indicado Bravo.

La importancia de cerrar la puerta

Esos consejos pasan por cuestiones tan sencillas como cerrar la puerta de la habitación siniestrada, llamar al 080 y esperar a los Bomberos desde un lugar visible. Pero para aprenderlo y no olvidarlo, la escuela propone ponerse en situación y vivir una experiencia lo más parecida a la realidad. Este nuevo espacio ha contado con una inversión de 41.500 euros y ha sido desarrollada con la tecnología de la empresa Nabegos.

El recorrido comienza en un salón completamente calcinado, donde el visitante puede observar los efectos devastadores del fuego y comprobar, en este caso, que el incendio no ha afectado al resto de la vivienda. ¿Por qué? Porque la persona ha reparado en cerrar la puerta antes de salir, , para asomarse, a continuación, a la ventana de otra habitación con el fin de ser visto por los Bomberos. "Cabe recordar que en Zaragoza el tiempo de respuesta es muy breve gracias los parques que tenemos repartidos por la ciudad. Los Bomberos tardan una media de ocho minutos en llegar a cualquier barrio", ha comentado la concejal.

Un momento de la recreación de las llamas. / Ayuntamiento de Zaragoza

En este punto, se muestran otros consejos prácticos. En primer lugar, los que tiene que ver con la prevención y que pueden evitar muchos de estos conatos. No despistarse con la sartén o la plancha, evitar sobrecargar las regletas eléctricas, no colocar velas o estufas cerca de elementos fácilmente inflamables, como una cortina o un colchón o extremar la precaución con la recarga de baterías eléctricas son los más efectivos.

Cuando ya se ha iniciado el fuego, los Bomberos recomiendan utilizar el extintor del rellano y, en el caso de no poder apagarlo, llamar al 080 o al 112, cerrar las ventanas y puertas y salir de la vivienda con las llaves, en el caso de que sea posible. Si no se puede abandonar el piso o la escalera del edificio está llena de humo, lo más recomendable es encerrarse en una habitación con la puerta cerrada y hacerse visible por la ventana hasta ser rescatados. Si el incendio se ha declarado en otra vivienda del edificio, es más seguro quedarse en la propia y esperar a que los Bomberos hagan su trabajo.

Tras estas recomendaciones, y siguiendo el recorrido, se accede a la sala inmersiva y multisensorial, que ha sido diseñada por la empresa Nabegos, donde se simula un incendio real con tecnología envolvente. De esta forma, se puede ver en primera persona el inicio del fuego, que en esta ocasión se origina en una regleta sobrecargada junto a la televisión, y la rapidez con la que se propaga por el salón, provocando en el visitante una sensación de agobio y aportando una experiencia real para concienciar y mostrar que siempre lo más seguro es la prevención.

Proyectores de alta definición

Para la instalación se han utilizado tres proyectores de alta definición que actúan sobre las paredes y otros dos que trabajan el techo, logrando una cobertura visual integral que sitúa al visitante en el centro de la experiencia. "Gracias a un software avanzado de video mapping, las imágenes se ajustan con precisión al mobiliario y a la arquitectura del espacio, permitiendo texturizar los elementos físicos y recrear de forma realista la propagación del fuego dentro del salón", señalan desde la empresa.

La experiencia se completa con la integración de un holograma situado en el propio mobiliario y con el uso coordinado de periféricos sensoriales, como máquinas de humo, impulsores de calor y un sistema de control de iluminación dinámica, que amplifican la sensación de presencia y tensión.

La concejala de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo / Ayuntamiento de Zaragoza

La ampliación de la Escuela se suma a la que lleva funcionando desde el año 2021 y que, además de otros espacios domésticos, incluye también una sala inmersiva que traslada al espectador a un incendio forestal, donde además de observar el avance del fuego se llega a sentir incluso el aumento de la temperatura. "Con esta wscuela hemos demostrado que la prevención salva vidas y que siguiendo una serie de recomendaciones podemos conseguir que el fuego se quede en un simple conato y en un mal susto", ha asegurado Bravo.

De hecho, el número de incendios declarados en la ciudad ha descendido en los últimos años, una tendencia que también se ha replicado en 2025 cuando los Bomberos atendieron 1.376 incendios, un 10% menos que el año anterior. Para Bravo la labor de concienciación que se lleva a cabo desde la escuela está detrás de este descenso. Desde que abrió sus puertas en 2021, han pasado por allí 14.430 personas, muchos de ellos escolares.