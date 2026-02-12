Novedades en las viviendas de lujo del histórico Garaje Aragón: así cambiará el entorno de las antiguas naves

Hace días que las máquinas demolieron las antiguas naves del histórico Garaje Aragón, contiguas a la iglesia de San Miguel de los Navarros y con salida al zaragozano paseo de la Mina y a la calle Allué Salvador. Ahora, este espacio diáfano, en el corazón de Zaragoza, espera paciente a la construcción del edificio con viviendas de lujo que dará una segunda oportunidad de este solar, al que Garaje Aragón dio vida desde 1950 de la mano de Florencio Avellanas.

El proyecto, cuyo expediente urbanístico no fue fácil sacar adelante, contemplaba la urbanización del entorno que se caracteriza por dos circunstancias. Por un lado, el desarrollo está condicionado por encontrarse dentro del entorno del Bien de Interés Cultural de la Iglesia de San Miguel de los Navarros. Y, por el otro, porque se encuentra en zona inundable, junto al Huerva. Pese a ello, según el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano y atendiendo a un Estudio de Inundabilidad, el ámbito de actuación presenta afecciones por inundación "únicamente para el escenario con un de periodo de retorno de 500 años", lo que obliga, pese a la excepcionalidad de una posible riada, a tener en cuenta este factor.

Yendo al grano, el proyecto contempla la construcción de una calle de tránsito principalmente peatonal entre la calle Jaime Balmes y la plaza San Miguel, además de una pequeña plaza para realzar el templo religioso que servirá también como punto de encuentro entre el nuevo edificio y la casa parroquial a la que se accederá desde la antigua fachada industrial de la parte trasera, la de Miguel Allué Salvador, que se mantendrá en pie y que servirá de puerta principal a este nuevo espacio público.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este jueves de forma definitiva el proyecto de obras para unos trabajos que se prolongarán durante seis meses y que tendrán un coste de 244.772 euros (sin IVA).

EN IMÁGENES | Así se encuentra el solar de las antiguas naves de Garaje Aragón / PABLO IBÁÑEZ

Fue en 1 de julio de 2024 cuando la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento le concedió a la inmobiliaria la licencia de derribo para pasar a construir viviendas de lujo. Los dueños de Garaje Aragón cerraron este negocio el 15 de febrero de 2015 y lo pusieron a la venta. Tras un largo proceso administrativo, fue en 2022 cuando se aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesario para construir el bloque de viviendas en su lugar. Cuatro años antes, en 2018, se había aprobado el Plan Especial para la Reforma Interior (PERI) de esta zona de la ciudad.

El edificio diseñado incluye la fachada de doble arco situada en la calle de Allué Salvador y los rótulos de Garage Aragón, permitiendo así mantener la huella del pasado de una de las naves más características de la zona, cerrada desde hace casi una década.

Inicialmente iban a construirse 17 viviendas, las que incluía el PGOU, aunque la promotora, Grupo Tabuenca, optó por hacer menos viviendas para poder hacerlas más grandes. El edificio tendrá siete plantas más el ático y un local en planta baja. Los pisos serán de entre 1 y 4 dormitorios y contarán con trastero, plazas de aparcamiento y espacios comunes como una terraza con piscina en la cubierta y una sala fitness en la primera planta.