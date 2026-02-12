¿Qué pasará con la Cincomarzada? La FABZ ultima su edición más complicada: "No renunciaremos a la fiesta"

La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) se encuentra ultimando la edición más complicada de la Cincomarzada. La renuncia del Ayuntamiento de Zaragoza a coorganizar la celebración está complicando la logística, pero desde la entidad confían en superar escollos y dificultades. "No renunciaremos a la fiesta y trataremos de hacer igual o mejor que el año pasado", asegura el presidente, Arturo Sancho.

La nueva exigencia de organización, así como el retraso a la hora de definir el emplazamiento de la fiesta, que estuvo en vilo hasta el último momento por las obras previstas en el parque del Tío Jorge, han provocado que el cronograma de preparación lleve casi una semana de retraso. Algo que en principio no preocupa a la FABZ que confían en llegar a tiempo con todo el despliegue, aunque sufriendo mucho más que otras ediciones. "Está siendo todo nuevo para nosotros", indica Sancho.

En la tarde del miércoles se reunieron con todas las asociaciones participantes para trasladar el nuevo estatuto de la fiesta, que ha cambiado su gestión, pasando de la colaboración a un patrocinio que desvincula al consistorio de la organización del evento popular.

El cambio administrativo, que según la alcaldesa Natalia Chueca se debe únicamente a "cuestiones técnicas", va parejo a las reivindicaciones recurrentes del colectivo vecinal por la falta de presupuesto público destinado a los actos. Desde la FABZ consideran que 20.000 euros no son suficientes para lo que se considera la segunda fiesta más importante de la ciudad., pues durante la jornada se ofrecen más de seis horas de música, actividades sociales durante todo el día y programación tanto para pequeños como mayores. Con todo, asegura, que llegarán a tiempo para presentar las actividades una semana antes, como sucede habitualmente.

"Estamos redoblando esfuerzos porque la Cincomarzada forma parte de nuestra historia y del ADN de la entidad", reconoce Sancho. Por el momento tratan de lidiar con cuestiones que hasta ahora gestionaba el consistorio, como la distribución de vallas o los convenios con Cruz Roja para la asistencia médica. Hasta ahora de gran parte de estas cuestiones técnicas se encargaba Zaragoza Cultural.

Por otro lado, FABZ ha lanzado por primera vez este año un concurso para el cartel de la fiesta con el objetivo de "potenciar el carácter participativo de la fiesta". El certamen invita a artistas mayores de 18 años a plasmar el espíritu reivindicativo de la jornada a través de valores como la justicia social y la vida comunitaria. Las propuestas deben incluir obligatoriamente el lema Para vivir, vivienda (que hace referencia a una canción de Pablo Milanés) y que obligatoriamente tendrá que contar con las palabras Cincomarzada y parque del Tío Jorge.

El plazo de recepción termina el 16 de febrero a las 23:59 horas, y las bases detalladas ya pueden consultarse en los canales oficiales de la federación. Reclaman, además, que no se utilice la inteligencia artificial para crearlo. "Ahorra el gran consumo de recursos naturales que supone la IA para una cosa tan bonita como la imagen de la Cincomarzada", evidencian.