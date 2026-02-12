Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado

El incremento del precio de la vivienda sigue fijando alzas en la serie histórica que, en el corto-medio plazo, no parece que vaya a detenerse. Según el último informe inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en relación a las 18.611 compraventas ratificadas en Aragón durante 2025, el coste medio ha subido un 10,6% en la comunidad, situándose en 1.743 euros el metro cuadrado. En la capital, la subida ha sido del 9,8%, lo que sitúa el precio en 2.221 euros/m2. Y otro informe, en este caso de Fotocasa, subraya que los seis barrios más caros del territorio están, precisamente, en la ciudad de Zaragoza.

En tres de ellos, además, su metro cuadrado está por encima de esa media que marca el estudio de la universidad. El primero es, afinando más, una de las principales arterias de la capital aragonesa: el paseo Independencia. Una céntrica calle en la que el precio medio es de 3.110 euros/m2, 1,1 veces más caro que el promedio nacional (2.879 euros/m2). De hecho, un piso de 80 metros en Independencia costaba 230.587 euros en diciembre de 2024 y 248.763 euros doce meses después.

Una familia ante el escaparate de una inmobiliaria, en una imagen de archivo. / El Periódico

En La Granja, donde el metro ha subido un 17,9% hasta los 2.619 euros, un hogar de las misma superficie cuesta ahora 209.502 euros, frente a los 177.857 de finales de 2024. Y en La Bozada-Parque Delicias, pese a un descenso del 5,4%, el precio medio queda en 2.255 euros/m2. Las otras tres zonas que están entre las más caras, teniendo en cuenta que en ellas conviven distintas realidades socioeconómicas, son Las Fuentes (2.116 euros/m2), Delicias (2.110 euros/m) y La Magdalena (2.001 euros/m).

Aunque estos últimos casos están por debajo de la media zaragozana, sí superan con creces la aragonesa. Delicias, por ejemplo, es el barrio con un mayor incremento anual en la vivienda de segunda mano, de un 20,7% para ser más exactos, hasta alcanzar esos 2.110 euros mencionados. A este le siguen La Granja, en San José (+17,8%) y Las Fuentes (+16,3%).