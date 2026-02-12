Urbanismo enviará otra veintena de requerimientos a edificios del Casco Histórico de Zaragoza debido a su mal estado

El Ayuntamiento de Zaragoza está próximo a finalizar el plan extraordinario de inspecciones de edificios que comenzó la pasada primavera en el entorno de Zamoray-Pignatelli, una de las zonas más degradadas del Casco Histórico de la capital aragonesa. La ruina de varios inmuebles, unido a los desprendimientos que se han producido en los últimos años, pusieron en alerta a los técnicos municipales y al Gobierno que dirige Natalia Chueca, así como a los partidos de la oposición, por lo que se diseñó una estrategia para revisar los 270 bloques que componen el mapa de estas calles.

Según los últimos datos que dio a conocer la alcaldesa el pasado mes de enero, para entonces ese plan de inspecciones ya se había ejecutado casi al 90%, por lo que se había prácticamente completado. Sin embargo, las conclusiones que los técnicos municipales han sacado de esas visitas no son públicas todavía en cada uno de los casos. Sin ir más lejos, el consejo de Gerencia de Urbanismo del próximo lunes va a aprobar el envío de una veintena de requerimientos a comunidades de vecinos por elementos en mal estado en sus inmuebles.

De los 20 requerimientos que se van a enviar, la mayoría de ellos afectan a comunidades situadas en Conde Aranda, el paseo que divide Zamoray-Pignatelli del entorno del Gancho. En este sentido, Urbanismo va a solicitar la ejecución de obras a los inmuebles de los números 23, 29, 31, 33, 59 y 83. En esas cartas se van a exigir, entre otras cosas, la reparación de humedades, elementos dañados, vuelos, cornisas y revestimientos en general, además de la revisión "exhaustiva" de grietas y fisuras en algunos casos.

Los tipos de requerimiento

El requerimiento más genérico simplemente pide que se proceda a "revisar el estado y reparar los elementos dañados", mientras que otros piden que se realicen exploraciones sobre la estructura y en las fachadas y balcones. También se hace referencia en algunos casos a la red de saneamiento, uno de los motivos habituales del colapso de los edificios en esta zona de la ciudad donde hay inmuebles que superan holgadamente los cien años. Si las tuberías tienen fugas el agua se filtra en el subsuelo, lo que acaba debilitando los cimientos y la sujeción de la estructura.

Pero los edificios de Conde Aranda no son los únicos que entran en esta próxima tanda de requerimientos que va a enviar Urbanismo dentro del plan extraordinario de inspecciones. También se han localizado defectos en el edificio de Miguel de Ara 48, donde sus propietarios tendrán que revisar la cubierta y el estado del medianil, así como la estanqueidad de las ventanas de la cuarta planta.

Otras peticiones hacen referencia a daños encontrados en edificios de Agustina de Aragón (números 46, 47 y 75), Mariano Cerezo (9, 31, 46, 56) y Ramón Pignatelli (9 y 54). También hay requerimientos para fincas situadas en la calle Mayoral y otras fuera incluso del entorno de Zamoray-Pignatelli como las calles San Blas y San Pablo.

El resultado de las inspecciones

Las primeras inspecciones llegaron en abril del año pasado y fue en octubre cuando comenzaron a llegar los primeros requerimientos a los vecinos de un barrio con una realidad social y económica compleja. Muchos de los propietarios que recibieron estas primeras cartas se asustaron puesto que se trata, en algunos casos, de familias sin apenas recursos ni poder adquisitivo para poder llevar a cabo estas reparaciones exigidas, si bien el consistorio recuerda siempre que la labor de conservación de los inmuebles es de los propietarios.

En esos requerimientos en ayuntamiento también fija unos plazos que desde asociaciones vecinales como Calles Dignas han calificado como "imposibles de cumplir". Tres meses de tiempo es lo que otorga el ayuntamiento en esas cartas en las que a veces se incluyen reparaciones muy costosas y llevaderas, por lo que han solicitado ayudas y subvenciones al ayuntamiento.

A lo largo de 2025 se revisaron 208 de los 270 edificios previstos y el resultado fue el siguiente: un 75,96% de los edificios (158 de los 208) está en correcta situación (49) o con algunas salvedades (109), "por lo que no existe un riesgo de las estructuras, si bien es necesario en algunos mejorar la conservación y mantenimiento para evitar la degradación con el paso del tiempo". Existe otro 22,12% de mayor gravedad catalogados en prioridad alta de actuación, o sobre los que se ha emitido providencias o diligencias (46). Y en un 1,92% no se ha podido por el momento entrar a analizar (4 inmuebles).