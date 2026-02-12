Zaragoza celebra Jueves Lardero con más de 700 kilos de longaniza y bocadillos para todos: "He aprovechado el día de fiesta para venir"

La tradición no perdona pese a las amenazas climatológicas que auguraban un fuerte cierzo. La plaza Miguel Merino de Zaragoza ha albergado un año más la tradicional celebración de Jueves Lardero. Más de 700 kilos de longaniza, el embutido más tradicional de Aragón, y su correspondiente pan han sido la recompensa para todos los zaragozanos y zaragozanas que se han aproximado hasta el lugar desde las 18.30 horas.

El Carnaval irrumpe cada año con jolgorio y descontrol en vísperas de la cuaresma, ese tiempo de ayuno y recogimiento que marca la Iglesia católica como previa a la pasión y muerte de Cristo en la Semana Santa. Distintos tipos de festividades paganas recorren las calles de pueblos y ciudades. La fiesta de la carne antes de la constricción y la abstinencia.

Y en Zaragoza ya lo dice el dicho 'Jueves lardero, longaniza en el puchero'. Para cumplir con este momento, Mercazaragoza y Martín Martín han colaborado este jueves en la organización del reparto, junto con los voluntarios de las peñas de Zaragoza. “He aprovechado el día de fiesta para venir a organizar y repartir”, ha explicado una de las peñistas frente a las cajas que contenían centenares de bocadillos embolsados. Para estas agrupaciones es una celebración muy esperada porque es el momento de “poder estar todas la peñas juntas, hacer los bocadillos y estar en unión para repartir a todo el mundo de Zaragoza”.

Bocadillo y verbena para empezar el Carnaval

Jóvenes, mayores y niños han esperado pacientes su preciado bocado. La fila de personas rodeaba el Auditorio de Zaragoza un buen rato antes de comenzar el reparto. Cristina, de 86 años, compartía la espera con sus amigas Pili, Fortu y Amalia y, aunque el Carnaval cree que “es ya mucho para mí”, no desdeña la longaniza: “Sí, para darme fuerzas”. Izan, con sus 11 años, esperaba otro Jueves Lardero con sus padres. Sara y Naia, todavía con la ropa del colegio, compartían juegos para amenizar el rato, pero lo tenían claro: “Se come longaniza y, luego, hay canciones y se baila. Mañana nos disfrazamos en el cole”. Aunque Naia reconocía que no le gusta este embutido que, seguramente, cederá a su madre.

Nada más empezar el reparto, la fila ha estado perfectamente vigilada por los voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza y el ritmo ha sido fluido y constante. Bocadillo, botellín de agua y siguiente. Así uno tras otro. Después, esperaba la verbena en el interior de la sala Multiusos con la orquesta Venus.

Jueves Lardero con longaniza en todos los pucheros

Pero la fiesta es y tiene que ser para toda la ciudadanía y una parte de ello se ha encargado la Asociación de Celiacos de Aragón: “Reivindicamos los mismos derechos y comernos el bocadillo igual que todos. El ayuntamiento nos apoya y nosotros organizamos para que podamos comer con toda tranquilidad”. Las necesidades alimentarias que conllevan la celiaquía (intolerancia al gluten) hacen imposible un reparto unificado, según han explicado desde la asociación, porque “nuestro problema es el contacto cruzado y el precio del pan, es carísimo, entonces es inasumible para la población general”.

Además, este año ha sido un Jueves Lardero solidario. Mercazaragoza ha entregado 65 kilos de longaniza aragonesa, es decir, 580 raciones, al Banco de Alimentos de Zaragoza, que será el encargado de distribuirlas a cuatro entidades sociales de la capital.

Después de llenar el buche, el Conde de Salchichón, anfitrión de estas festividades, invita a todos los zaragozanos al fin de semana de Carnaval. El sábado se celebrará el desfile carnavalero de adultos y desde las 18.00 horas se concentrarán las comparsas en la plaza Salamero para la liberación del Rey de Gallos. El desfile, organizado por Interpeñas y Unión Peñista, comenzará a las 19.00 horas. Finalmente, el domingo será el momento para los más pequeños, con el Carnaval infantil, que prepara su desfile con el Conde de Salchichón, el caballero de la Hornilla, don Carnal, doña Cuaresma, el Rey de Gallos y la Mojiganga.

Y así se irá otro año el Carnaval y los zaragozaon se quedarán al cuidado de doña Cuaresma. Hasta entonces, el Conde de Salchichón recuerda: “Llevar un buen disfraz porque es la mejor manera de mostrar cómo somos de verdad”.