Los auténticos gofres belgas llegan a Zaragoza: Gran Casa suma un nuevo restaurante a su oferta gastronómica

El centro comercial Gran Casa amplía su ya consolidada oferta con un nuevo y tentador toque dulzón. Una tienda especializada en gofres, elaborados a partir de una receta tradicional de Bélgica, se incorpora al recorrido gastronómico del complejo. Crujientes por fuera, esponjosos por dentro y preparados al momento, estos gofres prometen conquistar a quienes buscan un capricho diferente. Con esta apertura, Gran Casa refuerza su variedad gastronómica y suma un nuevo atractivo para el público zaragozano.

Pese a ser una reciente proveniente de Europa, Gofres Manneken Pis nacieron en Alicante, en la propia España. Su primera tienda fue inaugurada allá por 1976, en Benidorm. No es coincidencia de que en pleno 2026 la mayoría de sus locales se localicen en grandes ciudades de la costa del Mediterráneo, además de contar también con tiendas en Santillana de Mar (Cantabria), Valladolid o Madrid, ya que su fundador trajo la receta desde la misma Bélgica a la Comunidad Valenciana, y hoy, se 'muda' a Aragón.

La variedad abunda en sus toppings y sabores de todo tipo, desde las galletas más famosas del mercado, pasando por siropes y toques frutales, y hasta las cremas que endulzan este típico desayuno de esta nación y del norte de Francia. Con un precio base de 3.50 euros, que varía dependiendo de cuantos ingredientes le pongas encima.

Además de su carta clásica, la firma apuesta por formatos pensados para todos los públicos, con opciones para llevar y combinaciones personalizables al instante. Su propuesta se centra en ofrecer un producto rápido y de calidad, ideal para quienes recorren el centro comercial y buscan un capricho inmediato sin renunciar al sabor tradicional.

La llegada de Gofres Manneken Pis al centro comercial Gran Casa supone también la creación de nuevos puestos de trabajo y un impulso a la oferta de ocio del recinto. Con esta apertura, Zaragoza suma un rincón más donde disfrutar de una pausa dulce en cualquier momento del día, ya sea como desayuno, merienda o capricho improvisado.