Julio Calvo ya tiene sustituta al frente de la portavocía de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza
Madrid ha dado el visto bueno a la propuesta que partió desde la plaza del Pilar
Julio Calvo ya tiene una sustituta como portavoz al frente del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Eva Torres, hasta ahora portavoz adjunta, le relevará en el cargo cuando se produzca la renuncia de Calvo, una jubilación anunciada el pasado lunes y que se ha tenido que retrasar para no dejar con ventaja al PP en la votación de los presupuestos en el próximo pleno, que se celebrará el 26 de febrero.
En el presente mandato Eva Torres ha llevado las áreas de Economía y de Hacienda, así como las políticas relacionadas "con la mujer y la defensa de la vida", y ha liderado la negociación de los presupuestos con el equipo de Gobierno de Natalia Chueca. Además, Torres es consejera de la Sociedad Nueva Romareda y de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza.
