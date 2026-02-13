Las familias de Peñaflor ocupan la cocina del colegio para luchar contra la comida de táper: “Vamos a hacer macarrones para 100 niños”

Las familias del colegio de Peñaflor de Zaragoza se han colado en la cocina del centro, ya construida, en un acto que busca denunciar que los alumnos continúan comiendo de táper pese a tener la instalación edificada. “Vamos a hacer macarrones con tomate y verduras para 100 niños”, han explicado desde la Ampa, desde la que han expresado que están “cansados de esperar”.

Según han compartido las familias, desde que comenzara a funcionar el colegio hace más de 15 años no tiene cocina. Hace diez años lograron que se construyera la instalación, pero continúan sin servicio de comedor y los alumnos comen de táper. Desde la Ampa han asegurado que no están incluidos en los pliegos en los que se adjudica el servicio de comedor. “Estamos cansados de esperar”, han afirmado.

Por eso, las familias han decidido “ocupar” la cocina del colegio este viernes “bajo su responsabilidad” -desde Educación no se les ha dado permiso- para cocinar para el alumnado. También se han movilizado en redes sociales, con una cuenta de Instagram y otra de TikTok, para exigir un comedor.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explican que tanto la alcaldesa de Peñaflor como el centro es conocedor de que la gestión del comedor se va a licitar para entrar en servicio en septiembre, ya que las instalaciones han tenido que pasar las correspondientes inspecciones. Además, sostienen que han invertido cerca de 60.000 euros en equipar la cocina, y que el Ayuntamiento de Zaragoza les ha dotado de un espacio en el que comer, unas atenciones que aseguran que no había hecho ninguna otra administración educativa.