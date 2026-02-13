Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un restaurante de 'street food' abre sus puertas mañana en Zaragoza: bebidas y tacos gratis en su día inaugural

Un grupo de tres jóvenes inaugura esta tarde del sábado un espacio gastronómico del que "no hay en Zaragoza", teniendo una fuerte repercusión en redes sociales

Persiana y exterior de ZazaStop, en su local en la avenida Madrid de Zaragoza

Luis Alloza

Zaragoza

Los creadores de contenido suman y siguen con sus negocios propios. Zaragoza ya vio como Lak Montes popularizó su kebab de ternasco en la calle Francisco Vitoria, o como Ruta Fatness va a promocionar sus smash burgers en María de Huerva. Por si los comensales aragoneses no se han quedado cortos y es ahora cuando por redes ha llegado la noticia de otra apertura en la ciudad: ZazaStop.

Un nuevo punto de interés para los más experimentales con la comida street u otras ramas. Negocio montado por tres jóvenes que ha generado hype en redes sociales como Instagram o TikTok. ZazaStop abrirá sus puertas al público este sábado 14 de febrero a las 16.00 horas en la avenida de Madrid número 162, en un día inaugural que traerá regalos y recuerdos para sus primeros visitantes, como camisetas, bebidas y tacos marca de la casa.

Su especialidad, como bien parecen indicar en sus recientes posts, es un plato al que apodan "Crouchy", una bandeja de arroz, con pollo crujiente y una variedad de salsas como topping de este emplatado. No será hasta mañana cuando, como sus propios creadores indican, se descubra este "secreto" que pretende enamorar a los vecinos del barrio de Las Delicias.

Una ración de Crousty, uno de los emblemas del nuevo restaurante de avenida Madrid

Una ración de Crousty, uno de los emblemas del nuevo restaurante de avenida Madrid / ZazaStop

Con propuestas rompedoras y una estrategia que ha sabido jugar con la expectación en redes sociales, ZazaStop aterriza en Zaragoza dispuesto a hacerse un hueco en la escena urbana de la ciudad. Si el “Crouchy” cumple con el misterio y el sabor que promete, el barrio zaragozano podría sumar un nuevo punto de encuentro para los amantes del street food más creativo. Este sábado se despejarán todas las incógnitas y comenzará la prueba definitiva: conquistar, bocado a bocado, el paladar de los zaragozanos.

Un restaurante de 'street food' abre sus puertas mañana en Zaragoza: bebidas y tacos gratis en su día inaugural

