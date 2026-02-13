Un restaurante de 'street food' abre sus puertas mañana en Zaragoza: bebidas y tacos gratis en su día inaugural

Los creadores de contenido suman y siguen con sus negocios propios. Zaragoza ya vio como Lak Montes popularizó su kebab de ternasco en la calle Francisco Vitoria, o como Ruta Fatness va a promocionar sus smash burgers en María de Huerva. Por si los comensales aragoneses no se han quedado cortos y es ahora cuando por redes ha llegado la noticia de otra apertura en la ciudad: ZazaStop.

Un nuevo punto de interés para los más experimentales con la comida street u otras ramas. Negocio montado por tres jóvenes que ha generado hype en redes sociales como Instagram o TikTok. ZazaStop abrirá sus puertas al público este sábado 14 de febrero a las 16.00 horas en la avenida de Madrid número 162, en un día inaugural que traerá regalos y recuerdos para sus primeros visitantes, como camisetas, bebidas y tacos marca de la casa.

Su especialidad, como bien parecen indicar en sus recientes posts, es un plato al que apodan "Crouchy", una bandeja de arroz, con pollo crujiente y una variedad de salsas como topping de este emplatado. No será hasta mañana cuando, como sus propios creadores indican, se descubra este "secreto" que pretende enamorar a los vecinos del barrio de Las Delicias.

Una ración de Crousty, uno de los emblemas del nuevo restaurante de avenida Madrid / ZazaStop

Con propuestas rompedoras y una estrategia que ha sabido jugar con la expectación en redes sociales, ZazaStop aterriza en Zaragoza dispuesto a hacerse un hueco en la escena urbana de la ciudad. Si el “Crouchy” cumple con el misterio y el sabor que promete, el barrio zaragozano podría sumar un nuevo punto de encuentro para los amantes del street food más creativo. Este sábado se despejarán todas las incógnitas y comenzará la prueba definitiva: conquistar, bocado a bocado, el paladar de los zaragozanos.