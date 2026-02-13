Un restaurante de 'street food' abre sus puertas mañana en Zaragoza: bebidas y tacos gratis en su día inaugural
Un grupo de tres jóvenes inaugura esta tarde del sábado un espacio gastronómico del que "no hay en Zaragoza", teniendo una fuerte repercusión en redes sociales
Los creadores de contenido suman y siguen con sus negocios propios. Zaragoza ya vio como Lak Montes popularizó su kebab de ternasco en la calle Francisco Vitoria, o como Ruta Fatness va a promocionar sus smash burgers en María de Huerva. Por si los comensales aragoneses no se han quedado cortos y es ahora cuando por redes ha llegado la noticia de otra apertura en la ciudad: ZazaStop.
Un nuevo punto de interés para los más experimentales con la comida street u otras ramas. Negocio montado por tres jóvenes que ha generado hype en redes sociales como Instagram o TikTok. ZazaStop abrirá sus puertas al público este sábado 14 de febrero a las 16.00 horas en la avenida de Madrid número 162, en un día inaugural que traerá regalos y recuerdos para sus primeros visitantes, como camisetas, bebidas y tacos marca de la casa.
Su especialidad, como bien parecen indicar en sus recientes posts, es un plato al que apodan "Crouchy", una bandeja de arroz, con pollo crujiente y una variedad de salsas como topping de este emplatado. No será hasta mañana cuando, como sus propios creadores indican, se descubra este "secreto" que pretende enamorar a los vecinos del barrio de Las Delicias.
Con propuestas rompedoras y una estrategia que ha sabido jugar con la expectación en redes sociales, ZazaStop aterriza en Zaragoza dispuesto a hacerse un hueco en la escena urbana de la ciudad. Si el “Crouchy” cumple con el misterio y el sabor que promete, el barrio zaragozano podría sumar un nuevo punto de encuentro para los amantes del street food más creativo. Este sábado se despejarán todas las incógnitas y comenzará la prueba definitiva: conquistar, bocado a bocado, el paladar de los zaragozanos.
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- Este sería el resultado de las elecciones de Aragón si CHA, IU y Podemos hubiesen ido en una lista única
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Máxima tensión en Zaragoza por el desahucio de Hamza: "Se quedan en Torrero"
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado