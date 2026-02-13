San Valentín en Zaragoza: este es el bar en pleno centro donde cenar con tu pareja por sólo 15 euros

En un abrir y cerrar de ojos, 2026 ha puesto una marcha más y dentro de dos días ya es San Valentín, día de los enamorados. Habrá parejas que quieran pasar esta jornada de forma más desapercibida, como un día más, pero para aquellas que lo tomen como un día de celebración, se le abren un mundo de posibilidades y de actividades que hacer. Zaragoza no se queda atrás y las promociones para los más románticos no fallan, mucho menos para los amantes de la comida, que pueden encontrar una oferta muy variada en este sentido.

A instantes de la plaza del Pilar, en una calle escondida del Casco Antiguo de la capital aragonesa, hay una joven bocatería que puede ser el punto de interés ideal para las parejas zaragozanas: la Bocatería Sandvico. Con temática romana, este local aterrizó en la calle Fray Juan Cebrián hace algo más de dos años con sus bocadillos variados, raciones para compartir o ensaladas de acompañante.

Pues para este 14 de febrero han preparado dos ofertas para los enamorados que se sienten en su mesa. La primera de ellas, por un precio de 30 euros, 'Lovers'. Incluye una ración de patatas fritas clásicas para compartir, dos bebidas a elegir y dos bocadillos Ave César para repartir entre ambos.

Este Ave César tiene algo especial, ya que es un bocata que el cliente elige y crea al gusto. El montaje permite cambiar el tipo de pan (con tres variantes distintas), las dos carnes de las que se compone el bocadillo (desde pulled pork, hasta pato o patata carbonara), a lo que se le puede dar el toque final con dos acompañantes y una salsa. De normal, un Ave César suelto cuesta 12 euros, lo que hace que el valor de esta oferta se incremente.

Ilustración en redes sociales de qué es el Ave César de la Bocatería Sandvico (Zaragoza) / Bocatería Sandvico

Para quienes se quieran dar un lujito de más y rascarse más el bolsillo, Sandvico ofrece una segunda oferta por un precio total de 45 euros, que incluye dos bocadillos, dos bebidas, una ración de gambas, una botella de vino o Lambrusco (por algo lo han apodado 'Borrachos de amor') y un postre a compartir.

Cabe mencionar que estas promociones ya han podido ser degustadas por aquellos que hayan acudido a su recóndito, pero bien ubicado local, debido a que esta promoción se inició hace dos días y se mantendrá hasta el próximo domingo 15 de febrero.

En un contexto en el que celebrar San Valentín puede disparar el presupuesto entre menús cerrados y planes exclusivos, la propuesta de Sandvico se presenta como una alternativa asequible sin renunciar al detalle romántico. Con precios cerrados y una oferta pensada para compartir, la bocatería combina originalidad y cercanía en pleno Casco Antiguo, demostrando que una velada especial no tiene por qué traducirse en un gran desembolso.

Noticias relacionadas

Eso sí, como manda la tradición no escrita del 14 de febrero, la cena puede terminar con la discusión más habitual —siempre en tono amable—: decidir quién paga la cuenta. Un pequeño pulso romántico que, en el fondo, forma parte del ritual y que, con propuestas como estas, resulta algo más fácil de resolver.