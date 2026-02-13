Zaragoza cierra parques este sábado ante la alerta meteorológica por fuertes rachas de viento
La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja la alerta en la ribera del Ebro debido a las fuertes rachas de viento que, según las previsiones, superarán los 80 km/hora
El Ayuntamiento de Zaragoza activará este sábado el nivel de alerta amarillo del Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) ante las fuertes rachas de viento que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), superarán los 80 kilómetros por hora, por lo que pide a la población extremar la precaución.
Como medida preventiva, se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.
La decisión se adopta después de que la Aemet haya elevado a naranja la alerta por viento. El PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas se sitúan entre 70 y 90 km/h.
Activación del plan entre las 6.00 y las 19.00 horas
Ante este pronóstico, la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha ordenado activar el Plan Municipal de Emergencias entre las 6.00 y las 19.00 horas de este sábado 14 de febrero, y ha pedido a la ciudadanía máxima prudencia durante ese tramo horario.
Los servicios municipales implicados, entre ellos Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán movilizados para atender posibles incidencias.
Cierre de parques y recomendaciones a la población
Además del cierre general de parques, se clausurarán al tránsito, entre otros, el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Tío Jorge, Torre Ramona y Castillo Palomar, que quedarán debidamente señalizados y bajo vigilancia de Policía Local y Protección Civil.
Desde el Ayuntamiento se recomienda:
- No acercarse a zonas con alta densidad de arbolado.
- Cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos.
- Retirar macetas, jaulas u otros objetos de balcones o terrazas para evitar caídas a la vía pública.
En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse junto a árboles o muros, además de evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos. En el coche, se pide reducir la velocidad y sujetar con firmeza el volante en áreas expuestas.
Precaución también por las crecidas del Gállego y del Ebro
Por otro lado, ante las crecidas en los ríos Gállego y Ebro, el Ayuntamiento solicita a los vecinos y vecinas que extremen la precaución en las inmediaciones y que, en ningún caso, traspasen las zonas balizadas.
