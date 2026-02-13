Zaragoza es elegida por una conocida marca de ropa para abrir su segunda sección femenina en toda España

Zaragoza vuelve a situarse en el mapa comercial nacional con la ampliación de una conocida firma de moda en uno de sus centros comerciales. En un sector en el que muchas marcas optan por separar o limitar sus líneas masculina y femenina en tienda física, algunas comienzan a apostar por integrar ambas en un mismo espacio. Es el caso de Jack&Jones, que incorporará su sección femenina en un establecimiento de la capital aragonesa, siendo la segunda vez que lo hace en toda España.

La empresa danesa tiene establecimientos en tres grandes superficies de Zaragoza y en una de sus arterias principales: paseo Sagasta, Puerto Venecia, La Torre Outlet y, la elegida en este caso, el centro comercial Gran Casa.Será en este último donde la firma amplíe su espacio para dar cabida a JJXX, su línea dirigida al público femenino, que hasta ahora tenía una presencia muy concreta en el canal físico dentro del territorio nacional.

De hecho, hasta el momento, la única tienda en España que integraba de forma estable esta sección femenina se encuentra en el centro comercial X-Madrid, en Alcorcón. Con la incorporación de Gran Casa, Zaragoza pasa a formar parte de ese reducido grupo de ciudades que cuentan con un establecimiento físico de la marca que combina moda masculina y femenina bajo el mismo techo.

La incorporación de JJXX (sección femenina de la firma) supone un paso estratégico para la enseña, que en los últimos años ha reforzado su apuesta por diversificar su público sin perder la identidad urbana y desenfadada que la caracteriza. La línea femenina mantiene esa esencia, pero adaptada a las tendencias actuales, con colecciones que combinan básicos, denim y prendas de inspiración ‘casual’ pensadas para el día a día.

La elección de Zaragoza no es casual. La capital aragonesa se ha consolidado como un enclave comercial de referencia en el noreste peninsular, con centros como Gran Casa o Puerto Venecia que mantienen un flujo constante de visitantes y un perfil de cliente atractivo para las grandes firmas internacionales. La ampliación permitirá ofrecer una experiencia de compra más completa en un mismo espacio, reduciendo la dependencia del canal online para acceder a la colección femenina.

Con este movimiento, Jack & Jones refuerza su presencia en la ciudad y sitúa a Zaragoza en el mapa de las ubicaciones estratégicas de la compañía en España. Una apuesta que consolida el peso comercial de la capital aragonesa y amplía la oferta de moda para los consumidores locales.