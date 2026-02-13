Zaragoza redobla los esfuerzos contra las ratas: estas son las zonas con más intervenciones

Con la proliferación de obras públicas y terrazas en Zaragoza la presencia de ratas merodeando por los parques y las calles se ha multiplicado en los últimos meses. Una realidad que ha obligado a reforzar las intervenciones del Instituto Municipal de Salud Pública en materia de control de plagas, prestando también atención a las incidencias que los mosquitos provocan en los meses de verano. La concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha señalado este viernes que tras un año en el que se ha logrado aliviar notablemente el número de incidencias, el consistorio espera reforzar "su compromiso con la salubridad pública" mediante un incremento presupuestario de 500.000 euros.

El eje central de esta gestión en los últimos meses ha sido la lucha contra los roedores, un "ingente trabajo" que se ha materializado en 3.400 tratamientos de desratización realizados durante el pasado año. Gaudes ha destacado que se evita hacer intervenciones aisladas, garantizando que cada uno de estos procesos de eliminación se mantiene de forma prolongada en el tiempo para asegurar la erradicación total en cada zona. Además, inciden que en la estrategia municipal se basa en una atención exhaustiva atendiendo todos y cada uno de los avisos ciudadanos, que pueden llegar por llamadas o por avisos en la web, y que las intervenciones no se dan por concluidas "hasta que la incidencia queda totalmente cerrada".

La realidad urbana de la ciudad ha motivado un cambio en la estrategia de lucha contra las ratas. Gaudes ha destacado un proceso de reorganización operativa. Aunque el grueso del tratamiento se realiza de forma preventiva en las áreas de intervención municipal, como puedan ser orillas de los ríos o el alcantarillado, se ha intensificado la vigilancia en las zonas de obras. La apertura de zanjas, la eliminación de colectores, y la manipulación de taludes suelen desplazar a las poblaciones de roedores, lo que ha obligado a mejorar el modelo de intervención para actuar de forma inmediata.

Así, se realizan desratizaciones preventivas antes y durante la realización de obras, como sucede en las de San Miguel y Coso, avenida de Valencia, El Portillo, las riberas del Huerva o avenida de Cataluña. En otros puntos, como el parque Bruil, el parque Tío Jorge, varios puntos de Miralbueno o la plaza de Salamero se está actuando de manera también directa y con especial control, al ser espacios en los que se ha detectado más presencia o riesgo de avistamiento de roedores. Por distritos, aquellos donde más se ha intensificado la labor preventiva son Las Fuentes, Arrabal, Torrero, Miralbueno o el Casco Histórico.

Colaboración ciudadana

Para que estas medidas sean eficaces, el Ayuntamiento de Zaragoza ha fortalecido la cooperación con las asociaciones de cafés y bares. Esta alianza es clave para llevar a cabo una limpieza intensiva de las terrazas de la ciudad, garantizando que el entorno de la calle esté controlado. El objetivo es evitar que los restos de comida actúen como reclamo para las plagas, una labor que se extiende también a la supervisión de las zonas en las que se acumulan los contenedores de basura.

La concejala ha subrayado que la colaboración ciudadana también es un factor necesario para frenar la presencia de ratas en las calles, con comportamientos sencillos como evitar el abandono de residuos en la vía pública. "Cuantos más recursos se dediquen a la prevención, menos se tendrá que actuar a posteriori", ha recordado Gaudes, insistiendo en que la mejora de la salubridad es "un esfuerzo compartido".

Además de los roedores, el plan incluye el control de chinches, garrapatas y palomas. También destaca la labor preventiva contra la mosca negra mediante el uso de drones y tecnología avanzada, así como la vigilancia del mosquito tigre, que cuenta con el apoyo científico de la cátedra con la Universidad de Zaragoza (Unizar) para minimizar su impacto de cara a la temporada estival.