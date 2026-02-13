Zaragoza suspende el desfile de carnaval por la emergencia ante las fuertes rachas de viento previstas

Debido a las fuertes rachas de viento que se esperan mañana en la ciudad y en el marco del Plan Municipal de Emergencias activado para este sábado entre las 6.00 y las 19.00 horas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido suspender el desfile del carnaval organizado junto a Interpeñas y la Unión Peñista para con el objetivo de "garantizar la seguridad ciudadana", como han confirmado desde el propio consistorio.

En concreto, se suspende tanto la concentración de comparsas en la plaza Salamero (18.00 horas) como el desfile que, desde las 19.00 horas, iba a recorrer el centro de la ciudad. "El Ayuntamiento de Zaragoza está ya trabajando de forma coordinada con los peñistas para fijar una nueva fecha que permita la celebración de estos actos con todas las garantías", añaden esas mismas fuentes.

Por otro lado, la visita de los personajes del Carnaval de Zaragoza a Puerto Venecia, prevista a las 12.30 horas, se mantiene y se desarrollará en el interior del centro comercial, en la Plaza Central, garantizando así su celebración en un entorno "cubierto y seguro". Asimismo, se mantiene también la visita a Harinera Zaragoza de los personajes del Carnaval, en el Espacio Escena, entre las 18.00 y las 19.00 horas.

"Esta decisión se adopta atendiendo a las recomendaciones de prevención y seguridad ante fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en actos que implican desplazamientos, elementos escenográficos y concentración de público en espacios abiertos", justifican desde el ayuntamiento, que "agradece la comprensión de las peñas, entidades colaboradoras y ciudadanía y recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios municipales y de emergencia mientras permanezca activado el plan de emergencias".

Por otro lado, la programación y el carnaval infantil organizado para el domingo 15 se queda como estaba previsto. Desde el consistorio, eso sí, subrayan que este sábado estarán cerrados los parques y, como consecuencia, se suspenden también las actividades previstas en los mismos, así como el Circo de los Horrores, a cuya organización ya se ha trasladado la decisión.