Alerta por la borrasca Oriana en Zaragoza: árboles caídos y parques cerrados por el fuerte viento
La Aemet ha decretado el nivel naranja en la capital aragonesa por rachas huracanadas
La previsión se ha cumplido y la ciudad de Zaragoza ha amanecido envuelta en fuertes rachas de viento que ya han obligado a intervenir a varios puntos de la ciudad. En pleno centro de la capital aragonesa, un árbol de grandes dimensiones ha caído en paseo Constitución, cortando parte de la zona peatonal. La Policía Local se ha desplazado hasta el lugar para evitar cualquier afección al tráfico.
Además, desde las 9.00 horas los parques de la ciudad permanecen cerrados y no se puede acceder a ellos. Policía Local los ha señalizado y supervisará que nadie accede a ellos. El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha el Plan Municipal de Emergencias hasta las 19.00 de este sábado. Además, el desfile de carnaval se ha suspendido.
La redacción ya trabaja en la ampliación de esta noticia
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Zaragoza y Huesca suspenden el desfile de carnaval de este sábado ante la emergencia por fuertes rachas de viento
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Vox pedirá controlar un tercio del nuevo Gobierno de Aragón