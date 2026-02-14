Alerta por la borrasca Oriana en Zaragoza: árboles caídos y parques cerrados por el fuerte viento

La previsión se ha cumplido y la ciudad de Zaragoza ha amanecido envuelta en fuertes rachas de viento que ya han obligado a intervenir a varios puntos de la ciudad. En pleno centro de la capital aragonesa, un árbol de grandes dimensiones ha caído en paseo Constitución, cortando parte de la zona peatonal. La Policía Local se ha desplazado hasta el lugar para evitar cualquier afección al tráfico.

Además, desde las 9.00 horas los parques de la ciudad permanecen cerrados y no se puede acceder a ellos. Policía Local los ha señalizado y supervisará que nadie accede a ellos. El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha el Plan Municipal de Emergencias hasta las 19.00 de este sábado. Además, el desfile de carnaval se ha suspendido.

