Los estragos de la borrasca Oriana en Zaragoza: caídas de árboles, parques cerrados y vigilancia del Ebro y del Gállego

El fuerte viento que sopla este sábado en Zaragoza ha provocado una treintena de intervenciones de los Bomberos por caídas de árboles y desprendimientos de chapas, de vallas publicitarias o de antenas. En estos momentos se han completado 29 servicios entre los que destaca la caída de un árbol en la calle María Virto, en La Jota, que ha provocado la rotura de una tubería de gas. Desde las 06.00 horas, y hasta las 19.00 horas, se mantiene activo el Plan Municipal de Emergencia por viento, que ha obligado a cerrar todos los parques de la ciudad y a suspender el desfile de Carnaval.

Sobre las 09.40 horas se ha caído un árbol de grandes dimensiones en el paseo Constitución, lo que ha obligado a la Policía Local a cortar el tráfico para limpiar la calzada. Además constan otras tantas intervenciones por caídas de árboles en la avenida Santa Isabel (05.53 horas), en la plaza Mozart (07.00 horas), en la avenida Césareo Alierta (09.45 horas), en la calle Borja (10.17 horas), en la calle Asalto (10.40 horas), en la plaza Nuestra Señora del Carmen (11.49 horas), en la calle Mariana Pineda (12.04 horas) o en la calle del Maestro Orós (12.29 horas).

En imágenes I Cae un árbol de grandes dimensiones en Zaragoza /

Entre otras salidas de los Bomberos también consta el desprendimiento de una chapa en la calle Felisa Gale, la caída de una valla publicitaria en la avenida Valle de Broto, el desprendimiento de un cable eléctrico en Movera, la suelta de chapas en la avenida Salvador Allende o el desprendimiento de una persiana en la calle Monterregado. A todos estos servicios se sumarán otros ocho que quedan "pendientes" y que se irán realizando "conforme se finalicen los más prioritarios" según han apuntado desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Junto a Protección Civil también se está vigilando y supervisando los cauces del río Ebro y del río Gállego. Y es que se están "balizando" los caminos más cercanos al río Ebro para evitar el tránsito de personas y garantizar la seguridad, tal y comose ha venido haciendo a lo largo de los últimos días en los caminos próximos al río Gállego. "Desde el ayuntamiento se pide extremar la precaución, no acercarse a las riberas y respetar en todo momento las señalizaciónes de Protección Civil y Policía Local", han insistido desde el consistorio.