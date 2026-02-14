Primer paso para levantar nuevos centros de datos en Zaragoza: Microsoft ya tiene licencia para acceder y limpiar la parcela de Puerto Venecia

Fue el pasado mes de noviembre cuando el Gobierno de Aragón dio el visto bueno al proyecto de Microsoft para desarrollar tres centros de datos en la provincia de Zaragoza, más concretamente en La Muela (Centrovía), Villamayor de Gállego y Puerto Venecia. Desde entonces el gigante tecnológico lleva trabajando para acelerar al máximo los trámites de su iniciativa y es ahora cuando han conseguido un nuevo hito en su proyecto: el próximo lunes, el consejo de Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de la capital aragonesa concederá a Microsoft la licencia para poder acceder a sus terrenos y poder iniciar los trabajos en los terrenos que están dentro del término municipal de Zaragoza.

No obstante, las dos licencias que el ayuntamiento concederá el lunes al gigante tecnológico no implican el inicio de las obras como tal. Según consta en el orden del día de esa sesión, la licencia se otorga para la "limpieza y retirada de acopios externos sin movimiento de tierras". Es decir, Microsoft no podrá comenzar a excavar pero sí retirar escombros y basura en superficie, que sobre todo se acumulan en la zona más próxima a Puerto Venecia y el Ikea.

La licencia se otorga tanto para la fase A como para la B, por lo que implican a varias partes del conjunto de unos suelos que suman 60 hectáreas de terreno y que no fueron la primera opción de Microsoft para instalarse en Zaragoza y es que antes de adquirir los suelos junto a Puerto Venecia, la multinacional fundada por Bill Gates optó por levantar su centro de datos en el PTR. Esa idea se desechó por los problemas de los suelos y la cercanía con el vertedero, aunque Microsoft no se ha desprendido de los suelos y no reniega a emprender algún tipo de proyecto de aquí a unos años.

Las fases del proyecto

La primera fase del proyecto de Microsoft en Aragón durará cuatro años (2026-2030) y supondrá una inversión inicial de 1.312 millones de euros entre las tres ubicaciones. Los centros de datos de La Muela, Villamayor y Zaragozaecharán a andar con una potencia de 50 megavatios en cada localización (150 en total, capacidad que ya tiene asegurada en la red eléctrica).

Noticias relacionadas

El desarrollo de las siguientes fases se dilatará seis años más, hasta 2036, cuando las instalaciones estarán operativas al 100% de su capacidad, lo que supondría llegar a 900 MW, es decir, multiplicar por seis la potencia que ya tiene asegurada. No obstante, esta ampliación está en el aire por ahora al no tener garantizada la conexión a la red, algo que depende de varios factores. Entre ellos, el resultado de los concursos de acceso a la red eléctrica, todavía sin fecha definida, o la construcción de nuevas infraestructuras energéticas.