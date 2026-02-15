Así está el incendio de Saica en Zaragoza: los bomberos siguen trabajando en el interior de la planta
La previsión es que quede extinguido a lo largo de la jornada de hoy
El incendio en la planta de Saica en Zaragoza, que se desató en la tarde de este sábado, todavía continúa activo y efectivos de los Bomberos de Zaragoza continúan trabajando en la zona para culminar su extinción. Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han señalado este domingo que la previsión es que "a lo largo del día de hoy" quede totalmente apagado y se den por finalizadas las tareas.
Durante toda la noche, una dotación de bomberos ha estado trabajando y supervisando la planta, en coordinación con la empresa. En estos momentos, la cantidad de humo que desprende el fuego "es cada vez más reducida", aunque sigue siendo visible.
Desde el consistorio recalcan que no existe riesgo químico o tóxico para la salud, aunque sí se recomienda a los vecinos de la zona cerrar ventanas y puertas para evitar que entre en el interior de las viviendas.
El viento ya no sopla tan fuerte en Zaragoza como en la jornada del sábado, lo que también favorece la extinción del fuego, que empezó sobre las 17.30 de ayer en un área en la que se almacenan residuos de papel y de cartón. No hubo que lamentar heridos porque los trabajadores habían finalizado su turno a las 14.00 horas.
Fue un vigilante de seguridad de la propia planta quien dio la voz de alarma, lo que obligó a desplegar un importante dispositivo en el que participaron una veintena de bomberos tras movilizarse cuatro dotaciones. El incendio fue muy aparatoso y, además, debido a la gran columna de humo negro que desató se generó cierta alarma entre los vecinos de la zona. El humo negro fue visible desde prácticamente toda la ciudad durante toda la tarde.
