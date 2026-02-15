Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana

Con la borrasca Oriana ya alejándose de Aragón y después de un sábado lleno de incidencias en todo el territorio, todas las miradas están puestas ahora en la crecida del Ebro. Los efectos del deshielo y de las últimas lluvias empiezan a notarse, pero además las precipitaciones que se esperan para este lunes volverán a dar lugar a nuevos repuntes de caudal en todos los ríos de la margen izquierda del Ebro.

En la última semana, el Ebro ha crecido a su paso por Zaragoza y ha sido perceptible para cualquier ciudadano que se asomaba a las riberas, cubiertas todas ellas de agua. Sin embargo, ha sido una crecida ordinaria que no ha provocado afecciones. Este domingo el caudal se aproxima a los 1.000 metros cúblicos por segundo y tiene una altura de más de tres metros. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha destacado el efecto laminador que han tenido las presas durante este episodio de lluvias, reduciendo los caudales del río en Castejón en aproximadamente 500 m3/s. Asimismo, los embalses de Ullívarri, Yesa, Alloz, Eugui y Mansilla están realizando vertidos controlados para poder hacer frente a la nueva crecida.

Y es que en los próximos días se espera la punta de la crecida en Zaragoza. Será, según las estimaciones que hacen los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) de la CHE, el próximo martes, a las 12.00 horas. Entonces será cuando previsiblemente tenga lugar este pico máximo en Zaragoza, con un caudal cercano a los 1.600 metros cúbicos por segundo.

Por el momento, las dos crecidas que circulan por el Ebro siguen su camino. La de la cuenca alta ha alcanzado Logroño durante la tarde de este domingo con un caudal de unos 800 m3/s, lo mismo que la que circula por el tramo medio en Castejón, con un caudal de unos 1800 m3/s. Ya más bajo, próximo a los 1.600 m3/s, llegará a Zaragoza el martes.

Mientras, el río Gállego sigue su desescalada después de que el pasado viernes alcanzara niveles máximos en el último tramo, antes de su desembocadura en el Ebro en Zaragoza. Entonces el SAIH llegó a superar los 269 metros cúbicos por segundo, inundando las riberas al desbordarse a la altura de Peña del Cuervo y su entorno más próximo. Este domingo las cifras son muy inferiores, ya que alcanza los 122, 28 m3/seg al mediodía.

Carreteras cortadas en el Pirineo

Mientras tanto, en el Pirineo oscense la situación sigue siendo complicada en varias carreteras, que continúan cerradas por nieve y riesgo de aludes. Es el caso de la nacional N-330, en Candanchú; la A-136 en la frontera del Portalet, en Sallent de Gállego; la A-2606 que da acceso al Balneario de Panticosa; la A-139 en Llanos del Hospital; y la A-136a entre Sallent de Gállego y Formigal por ventisqueros.

Por su parte, la circulación ferroviaria del Canfranero entre Jaca y Canfranc ya ha sido restablecida y las estaciones de esquí de Astún, Formigal y Cerler han vuelto a abrir con normalidad. Durante todo este domingo se ha mantenido la alerta amarilla por viento en el Pirineo y también en las comarcas de Gúdar y Maestrazgo, en Teruel. En ambas zonas, las rachas de viento, del noroeste, podrán llegar a los 80 kilómetros hasta el mediodía.