Se vende piso de dos habitaciones en el barrio más poblado de Zaragoza por menos de 125.000 euros
El salón luminoso y la habitación principal son las estrellas de una vivienda ideal para parejas
En un mercado en el que los precios no dejan de apretar —y con una demanda que sigue por delante de la oferta—, encontrar pisos en Zaragoza capital por poco más de 120.000 euros se ha convertido casi en una rareza.
En las últimas semanas, distintos análisis del sector han vuelto a poner el foco en la escalada: el precio medio de compraventa en Zaragoza ronda los 1.743 euros/m² tras crecer en torno a un 10% interanual, mientras el alquiler se sitúa alrededor de 10,4 euros/m² al mes, con un desajuste claro entre creación de hogares y vivienda nueva autorizada. En paralelo, el ciclo alcista se refleja también a nivel nacional, con subidas cercanas al 10% en 2025 y compraventas en máximos desde 2008, según datos difundidos por el Colegio de Registradores.
Echando un vistazo al complicado mercado inmobiliario de Zaragoza hemos encontrado a la venta un piso en el barrio más poblado de la ciudad por 124.000 euros. La vivienda tiene 57 metros cuadrados, dos dormitorios, un baño y un pequeño balcón. Este piso en venta se presenta como una opción interesante tanto para parejas que buscan su primera vivienda como para quienes valoran una inversión en una comunidad tranquila. La vivienda destaca por su salón luminoso, con salida a un balcón que aporta desahogo y un plus de luz natural, algo muy buscado en pisos de tamaño medio.
Dos habitaciones
En la zona de descanso, la distribución es práctica: una habitación principal de 10 m² pensada para el día a día y una segunda estancia de 7,80 m² que puede funcionar como dormitorio auxiliar, despacho o cuarto de invitados. La cocina, de enfoque funcional, ofrece espacio suficiente para incorporar una pequeña mesa de desayuno, mientras que el baño cuenta con plato de ducha y ventana, un detalle que mejora la ventilación y el confort.
El inmueble, construido en 1970 y en buen estado, dispone de calefacción eléctrica y agua caliente mediante termo, garantizando autonomía y facilidad de uso. Aunque se encuentra en una segunda planta sin ascensor, el acceso se describe como cómodo por el reducido número de escaleras. Un piso con carácter, con margen para personalizar y con ese punto de “encanto” que suele marcar la diferencia en las visitas.
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- Un profesor que vive en Cataluña y da clases en Aragón: 'Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
- Zaragoza y Huesca suspenden el desfile de carnaval de este sábado ante la emergencia por fuertes rachas de viento
- La borrasca Oriana azota Aragón: carreteras cortadas en el Pirineo, el Canfranero interrumpido y estaciones de esquí cerradas
- Primer paso para levantar nuevos centros de datos en Zaragoza: Microsoft ya tiene licencia para acceder y limpiar la parcela de Puerto Venecia
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Creperie Flor, la primera crepería que abrió en Zaragoza mantiene la esencia parisina desde hace 45 años: “El único secreto es trabajar con calidad y tradición”