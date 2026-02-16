600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que "recapacite" y retire la sanción

Zaragoza en Común ha pedido al Gobierno municipal que encabeza Natalia Chueca que "recapacite" y retire la multa de 600 euros impuesta a unas vecinas del barrio de Torrero por una cena a la fresca, tal y como venían realizando desde hace más de 15 años en el contexto de las fiestas patronales. Esta cena en la calle no planteó afecciones al tráfico y el acto se comunicó al ayuntamiento. El pleno de la junta de distrito, presidida por el edil de ZeC, Suso Domínguez ya pidió su retirada cuando se produjo la apertura del expediente sancionador.

“Chueca está cruzando líneas rojas en lo que se refiere a represión y censura de lo comunitario y lo vecinal y claramente multar a las vecinas de Torrero por cenar a la fresca es una de ellas”, ha criticado Domínguez. “Mientras la alcaldesa paga con dinero público sus cenas de hamburguesas, multa con 600 euros a las vecinas por cenar en la calle durante las fiestas del barrio”.

Fue el pasado 9 de junio de 2023 cuando un grupo de unos 20 vecinos y vecinas de la calle Esperanza de Torrero celebraban, como llevan haciendo desde hace más de 15 años, una cena de hermandad en la calle, en el contexto de las fiestas patronales del barrio. A pesar de no plantear afecciones al tráfico (ya que en el tramo que ocupaban únicamente se puede acceder a garajes particulares cuyos usuarios estaban en la cena), el acto se comunicó al ayuntamiento, sin haber obtenido respuesta.

La multa

En un momento dado pasó la Policía Local, que pidió el permiso y preguntó por un responsable, a la vez que hizo retirar las mesas. 13 meses después, en julio de 2024, el vecino que se presentó como responsable recibió comunicación de apertura de un expediente sancionador por parte del área de Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento, anunciándole la posible sanción de 601 €.

Desde la junta de distrito de Torrero se aprobó una moción de apoyo a los vecinos y vecinas, poniendo en evidencia la “desproporción de esta sanción” pero apuntando a que “lo que está en juego es el modelo de este ayuntamiento en lo que se refiere al uso del espacio público”.

En ese mismo sentidom el pleno de la junta de distrito "ha criticado la mercantilización de los espacios, cediéndolos a negocios privados que además provocan problemas de movilidad y disfrute de la calle". "Un ejemplo -han subrayado desde Zaragoza en Común en una nota de prensa- es la ocupación de la plaza de las Canteras por las terrazas de los bares, a lo que se ha sumado en los últimos tiempos los postes informativos enmarcados en el supuesto plan de comercio de barrio, que ni informan ni promueven el comercio de proximidad".

Piden cambios normativos

Por todo ello, desde el grupo de Zaragoza en Común de Torrero presentaron una moción solicitando que la Junta Municipal en Pleno instara al ayuntamiento de la ciudad a favorecer el uso del espacio público para las actividades y el disfrute y movilidad de las personas, realizando las modificaciones normativas oportunas para que se prioricen las actividades vecinales y asociativas frente al uso privativo de las terrazas.