Los vecinos piden modificar el proyecto de reforma de una de las calles con más historia del Barrio Jesús

El 2026 ya está más que empezado y con él el Ayuntamiento de Zaragoza continúa con su plan de reformas de calles y obras por toda la ciudad. En los próximos meses, uno de los barrios a los que llegará una de estas renovaciones integrales de vías es el Barrio Jesús, donde el consistorio intervendrá en la calle Camino del Vado con un presupuesto de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 5 meses y medio. El proyecto todavía se encuentra en fase de tramitación y hace unas semanas se sometió a información pública. Ahora se han conocido algunas de las alegaciones realizadas por entidades vecinales y ciudadanas presentadas por la FABZ.

El Camino del Vado es una de las vías históricas de este barrio que se abrió para conectar el vado del río Ebro con el entorno del Gállego. En la actualidad tiene 340 metros de longitud y une la avenida Puente del Pilar con la calle Pedro Arnal Cavero, dos de las principales arterias de esta esquina de la margen izquierda. Su estado de conservación varía a lo largo de su recorrido, siendo mejor la imagen que presenta en su tramo inicial que en el final, que es precisamente donde en los últimos años se han desarrollado nuevas promociones de vivienda. De ahí, quizá, la necesidad para el ayuntamiento de acometer esta reforma.

El Camino del Vado tiene actualmente dos carriles para la circulación de coches y con la reforma se reducirá a solo uno con el objetivo de ensanchar el espacio para el peatón. Y es que mientras la acera de los números pares presenta un ancho más que suficiente, la acera impar no llega a los dos metros y presenta acabados heterogéneos y un estado de conservación peor "debido en gran parte a la antigüedad de sus elementos urbanos".

Carril bici

Ahora, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ha presentado una serie de alegaciones para modificar el proyecto presentado por el ayuntamiento con el objetivo, entre otras cosas, de mejorar la conexión ciclista en el entorno así como poner en valor la historia "y el valor patrimonial y simbólico" de esta calle en el Barrio Jesús.

Con respecto al tráfico, la FABZ se posiciona a favor de reducir los carriles para el tráfico rodado de dos a uno pero advierten que no se trata, tal y como consta en el proyecto del ayuntamiento, de una vía "de uso relativamente restringido" ya que constituye uno de las principales vías de acceso al Barrio Jesús desde el puente del Pilar. "La intensidad del tráfico es baja o moderada, pero se insiste en la necesidad de que haya medidas efectivas que tengan en cuenta el paso habitual de vehículos y fomenten la reducción de velocidad de estos", piden desde la Federación.



Para redactar sus alegaciones, la FABZ ha tenido en cuenta las aportaciones de su propia Comisión de Modelo de Ciudad pero también las de la asociación vecinal del Barrio Jesús, los ecologistas de Ansar y un profesor de Urbanismo de la Universidad de Zaragoza. En su escrito, las entidades valoran positivamente la ampliación de la anchura de las aceras, pero piden que se eleve el paso de peatones y bicis entre el Camino del Vado y la avenida Puente del Pilar para mejorar la seguridad vial.

Una de las principales aportaciones que hace la Federación es la mejora de la movilidad ciclista. El proyecto pretendido no tiene en cuenta este aspecto y no incluye ningún tipo de conexión con el carril bici existente en la avenida Puente del Pilar ni tampoco con el paseo Longares. Por eso, la FABZ pide al consistorio habilitar un carril bici en sentido contrario al tráfico desde la calle Mainar en la acera de los números pares.

Asimismo, desde la FABZ piden que no haya tanta diferencia estética entre el principio de la calle y el final, por lo que piden "garantizar la continuidad paisajística y la misma intensidad vegetal en todo el trazado" e incorporar arbustos y arbolado en el tramo final de la calle en el lado soleado y solo árboles en la zona sombreada.