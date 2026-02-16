Una céntrica cafetería de Zaragoza instala un innovador sistema para que sus clientes recarguen el móvil gratis: "Como en casa"
El establecimiento ha implementado este nuevo servicio con carácter gratuito
El mundo de la hostelería evoluciona e innova de forma constante en busca de dar un mejor servicio para sus clientes. En una época en la que el móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible para comunicarse, pagar, consultar mapas o enseñar una reserva, quedarse sin batería puede arruinar cualquier plan. Por eso, cada vez más locales apuestan por soluciones que mejoren la experiencia del consumidor y atraigan a nuevo público.
Es, precisamente, el caso de una conocida cafetería del centro de Zaragoza, que acaba de implementar un innovador sistema para que sus clientes puedan recargar el móvil de manera gratuita y con total seguridad, mientras disfrutan de una consumición.
Se trata de una estación de carga con seis taquillas, que funcionan a modo de consigna, donde el cliente puede depositar su dispositivo electrónico: móvil, ordenador portátil o tableta, y cargarlo cómodamente mientras toma algo en el establecimiento. El servicio es totalmente gratuito y aporta un plus de tranquilidad: el aparato se introduce en una taquilla y esta se cierra con llave, de modo que no es necesario vigilar constantemente las pertenencias. Eso sí, tal y como se advierte a los clientes, la pérdida de la llave conlleva un cargo de 5 euros.
La Pasión, 25 años de historia en el corazón de Zaragoza
El establecimiento que ha implantado este nuevo método es la Cafetería La Pasión, un local con un cuarto de siglo de historia ubicado en la calle Mayor, 47, en pleno Casco Antiguo de la capital aragonesa. El negocio destaca por su ambiente y decoración en la Semana Santa, lo que lo ha convertido en punto de encuentro tanto para cofrades y no cofrades.
Durante los actos de Pascua, La Pasión suele ser una parada habitual para muchos zaragozanos y visitantes, en una ciudad cuya Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, y que cada año reúne a miles de personas en calles y plazas.
Una tendencia al alza
El uso de dispositivos móviles está ampliamente extendido y es frecuente quedarse sin batería en cualquier momento del día, especialmente cuando se está fuera de casa y sin un enchufe a mano. En ese contexto, este tipo de consignas de carga se están abriendo paso en bares y restaurantes como un servicio extra que aporta comodidad, alarga el tiempo de estancia y puede mejorar la percepción del local.
Zaragoza cuenta además con dos establecimientos de consigna de maletas, en la calle Mayor y en la avenida César Augusto, donde también se ofrece la posibilidad de recargar el móvil a aquellos viajeros o turistas de paso por la ciudad sin acceso a corriente.
