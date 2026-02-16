La Casa de la Mujer de Zaragoza abre las inscripciones a sus cursos: estas son las novedades de la convocatoria

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este lunes la nueva oferta formativa de los cursos de la Casa de la Mujer para este primer semestre de 2026 con un incremento del 15% en el número de horas formativas para atender la alta demanda que registran cada año. En esta ocasión, serán 859 horas frente a la convocatoria anterior (731 horas), distribuidas en 34 cursos con 488 plazas disponibles, lo que supone 38 más que en 2025.

El plazo de inscripción se abrirá el martes 17 de febrero a las 9.00 horas de la mañana y se podrá formalizar hasta el día siguiente (18 de febrero) mediante la web municipal (www.zaragoza.es/mujer), el teléfono 619 123 232 o de forma presencial en la Casa de la Mujer. En total, se pueden solicitar hasta dos cursos por persona en esta convocatoria.

La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, también concejal de Igualdad, ha presentado la oferta prevista para este primer semestre del 2026 en el centro Joaquín Roncal, donde se impartirá parte de los cursos, entre ellos el de cocina, inteligencia artificial o compras seguras online. "Comenzamos el año ampliando de forma notable la oferta de cursos para los próximos meses, apostando por la formación como herramienta clave para la igualdad", ha indicado.

Al igual que en las pasadas ediciones, esta vez se ha reforzado todavía más el área de Empleabilidad, ha explicado Orós, para lo que se ha incrementado en 116 las horas de formación, al pasar de 413 a 529, y se han ofertado 192 plazas. En este bloque, se han introducido novedades, como el curso de 'Lengua de signos nivel A2', que complementa al anterior correspondiente al nivel A1 y que cuenta con una valoración muy positiva por parte de las alumnas que al finalizar reciben el título oficial, según el Marco Común Europeo de Referencia para lenguas. Además, se ha programado también 'Introducción al patronaje', muy demandado por las alumnas que habían realizado en pasadas ediciones 'Costura avanzada'.

Al mismo tiempo se mantienen otros con buena acogida y con un gran número de solicitudes en cada edición, como 'Operadora de Carretillera' (uno en horario de mañana y otro en horario de tarde), 'Iniciación a al soldadura' y 'Preparación de pedidos', 'Diseño de interiores', 'Iniciación a la fontanería' y 'Electricidad básica'. "La idea es dar oportunidades a las mujeres que tengan ganas de probar en un oficio y animarlas a dar ese paso. Es una forma de abrir sus opciones de trabajo, sin dejar de lado la formación en corresponsabilidad e informática", ha manifestado.

Oferta mixta

En el Área de Igualdad y Corresponsabilidad se ofertan cursos para hombres y mujeres, como 'Violencia contra las mujeres', 'Diversidad afectivo-sexual: herramientas para comprender y educar', 'Mediar en conflictos: descubrimiento y práctica de la mediación' o 'Costura básica'.

Además, ante la alta demanda, se ofrece también 'Reparaciones básicas en el hogar' dirigido a mujeres e 'Iniciación a la cocina del día a día' para hombres. Estos dos últimos tienen el objetivo de "favorecer el cambio de roles y estereotipos de género respecto a las tareas domésticas y de cuidado, además de sensibilizar y formar en valores de igualdad", ha destacado Orós, quien ha señalado que, ante la alta demanda, se ofertan por duplicado.

Por último, se ha incrementado el número de plazas en el último bloque con el objetivo de mejorar las habilidades en el uso de la informática, al pasar de 122 plazas a 168 plazas. Además, las horas de formación han aumentado también hasta las 164 frente a las 152 del año anterior. Como novedades, se han programado los cursos de 'Inteligencia artificial nivel medio', 'Excel básico y medio' y 'Diseño avanzado con Canva', y se mantienen otros como 'Iniciación a la informática, correo electrónico e internet', 'Trámites y compras seguras online' y 'Manejo práctico del móvil'.

El sorteo para acceder a las plazas se celebrará el 23 de febrero a las 10.00 horas en la Casa de la Mujer. Las personas que obtengan plaza recibirán un correo y deberán confirmar su asistencia contestando al mismo antes del 3 de marzo. En caso de no dispoer de correo electrónico, la confirmación se puede hacer por teléfono o whastapp en el teléfono 619 123 232. Además, a partir del 3 de marzo, se abrirá el plazo para inscribirse en las plazas vacantes mediante la web municipal.