Del centro a Puerto Venecia: esta es la impresionante juguetería de Zaragoza que va a abrir su segunda tienda en la ciudad

El centro comercial y de ocio Puerto Venecia está de enhorabuena, debido a que hace pocos días se pusieron en marcha las obras y la remodelación de uno de sus locales con el objetivo de incorporar un nuevo negocio a su catálogo comercial del recinto. Pese a contar con gigantes del sector de la juguetería en sus más de 200.000 metros cuadrados, como lo son Lego, Toys R Us o la clásica Juguettos, otro más va a sumarse a su lista en los próximos meses.

No es otra que Juguetes Abracadabra, que además de conservar su establecimiento en la Gran Vía zaragozana (número 26), va a expandirse a uno de los centros comerciales más grandes de Europa en los próximos meses. Además de confirmar esto desde la propia juguetería a este diario, también se ha podido ver una lona de grandes dimensiones en la zona de la Planta Alta - Terrazas, ubicación anterior de la tienda de accesorios Party Fiesta.

Fachada de Juguetes Abracadabra, en la Gran Vía de Zaragoza / NURIA SOLER

El comercio, que cuenta con un servicio de venta online dirigido a toda España y otro local en Castellón de La Plana, no ha dado detalles oficiales de cuándo se va a inaugurar esta nueva tienda en el resort. Sin embargo, todo apunta a que estará 100% operativa antes de finales de año, meses antes del pico de ventas que supone la llegada del frío y la vista -aunque sea muy de lejos- de las primeras compras navideñas.

Venden desde Lego, pasando por Hot Wheels, Funkos o incluso los Playmobil, productos familiares y cercanos a los más pequeños, marcas conocidas de sobras por gran parte de las personas. Otro punto por el que Abracadabra se deja ver es por su espectacular tobogán de su tienda en el Centro de Zaragoza, por el que los niños y niñas que la visiten pueden acceder de forma más rápida y divertida a su planta baja. Quién sabe si de alguna manera esta segunda tienda tendrá un elemento similar en Puerto Venecia.

Esta apertura llega en un momento en el que el centro comercial ha visto cómo firmas internacionales han dejado varios establecimientos vacíos, tales como de Inditex, con la marcha de Oysho, Zara Home y Massimo Dutti, o negocios que miran desde la lejanía a estos gigantes de la moda, como lo es Mulaya.