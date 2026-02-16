Continúa la polémica con la noria 'navideña' de Zaragoza: "Había dudas incluso sobre la resistencia del suelo"
El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha respondido en la comisión de su área a las preguntas del PSOE sobre la polémica noria
La instalación de la noria que iba a inaugurarse en Navidad en Zaragoza y que se va a desmontar sin que haya llegado a abrirse al público sigue trayendo cola en el consistorio de la capital aragonesa. La concejala del PSOE Ros Cihuelo ha preguntado este lunes al responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, sobre la fallida instalación y por si el Gobierno municipal iba a "asumir alguna responsabilidad política", a lo que Serrano ha respondido que "ante cualquier informe que ponga en duda la seguridad, este Gobierno va a optar siempre por la seguridad".
No obstante, Serrano ha insistido en que la iniciativa para instalar la noria no partió del consistorio, sino de un promotor privado. "Fue el 5 de diciembre cuando tuvo entrada en el registro municipal la solicitud de instalación", ha dicho Serrano. Sin embargo, la realidad es que muchos días antes, el 20 de noviembre, la propia alcaldesa, Natalia Chueca, ya había anunciado la instalación de esta atracción como parte de la programación navideña. Es decir, el ayuntamiento sabía, si es que no promovía, que se iba a instalar esa noria, cuyos papeles acabaron presentándose tarde con respecto a los planes anunciados por la regidora.
Ahora, desde el consistorio insisten en que la instalación de la noria no era sino una atracción promovida por un particular y que el ayuntamiento solo participó de la iniciativa realizando las inspecciones oportunas, unas revisiones que acabaron resultando desfavorable. Sin embargo, durante las semanas previas a la Navidad, quien respondía sobre los plazos de montaje y la llegada de la noria, así como su tramitación, no era el promotor privado, sino el propio Gobierno municipal cuando se le consultaba al respecto.
Críticas del PSOE
"La noria debía ser una atracción navideña y se ha convertido en un símbolo de la improvisación municipal y de una política basada en la foto y el anuncio. Se trata de un capricho anunciado que se ha traducido en una expectativa frustrada que daña la credibilidad institucional", ha criticado la concejala socialista. "Iba a ser una noria histórica y lo histórico es que se ha convertido en la primera noria que se desmonta sin haber dado ni un solo giro", ha insistido Cihuelo.
Por su parte, Serrano ha explicado que "si el promotor privado hubiera respondido a los requerimientos con la misma celeridad que el ayuntamiento tramitó los expedientes, a lo mejor los plazos hubieran sido distintos". "En cualquier caso, los informes técnicos no garantizaban la seguridad y por eso, en un ejercicio de sentido común, no se autorizó la instalación de una noria que, insisto, no es municipal", afirmó el responsable de Urbanismo. Sobre el contenido de esos informes desfavorables, Serrano ha desvelado que había documentos que "advertían de la posibilidad de que hubiera problemas" y que "había dudas incluso sobre la resistencia del suelo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- Un profesor que vive en Cataluña y da clases en Aragón: 'Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
- Zaragoza y Huesca suspenden el desfile de carnaval de este sábado ante la emergencia por fuertes rachas de viento
- La borrasca Oriana azota Aragón: carreteras cortadas en el Pirineo, el Canfranero interrumpido y estaciones de esquí cerradas
- Primer paso para levantar nuevos centros de datos en Zaragoza: Microsoft ya tiene licencia para acceder y limpiar la parcela de Puerto Venecia
- Creperie Flor, la primera crepería que abrió en Zaragoza mantiene la esencia parisina desde hace 45 años: “El único secreto es trabajar con calidad y tradición”
- Zaragoza es elegida por una conocida marca de ropa para abrir su segunda sección femenina en toda España