Continúa la polémica con la noria 'navideña' de Zaragoza: "Había dudas incluso sobre la resistencia del suelo"

La instalación de la noria que iba a inaugurarse en Navidad en Zaragoza y que se va a desmontar sin que haya llegado a abrirse al público sigue trayendo cola en el consistorio de la capital aragonesa. La concejala del PSOE Ros Cihuelo ha preguntado este lunes al responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, sobre la fallida instalación y por si el Gobierno municipal iba a "asumir alguna responsabilidad política", a lo que Serrano ha respondido que "ante cualquier informe que ponga en duda la seguridad, este Gobierno va a optar siempre por la seguridad".

No obstante, Serrano ha insistido en que la iniciativa para instalar la noria no partió del consistorio, sino de un promotor privado. "Fue el 5 de diciembre cuando tuvo entrada en el registro municipal la solicitud de instalación", ha dicho Serrano. Sin embargo, la realidad es que muchos días antes, el 20 de noviembre, la propia alcaldesa, Natalia Chueca, ya había anunciado la instalación de esta atracción como parte de la programación navideña. Es decir, el ayuntamiento sabía, si es que no promovía, que se iba a instalar esa noria, cuyos papeles acabaron presentándose tarde con respecto a los planes anunciados por la regidora.

Ahora, desde el consistorio insisten en que la instalación de la noria no era sino una atracción promovida por un particular y que el ayuntamiento solo participó de la iniciativa realizando las inspecciones oportunas, unas revisiones que acabaron resultando desfavorable. Sin embargo, durante las semanas previas a la Navidad, quien respondía sobre los plazos de montaje y la llegada de la noria, así como su tramitación, no era el promotor privado, sino el propio Gobierno municipal cuando se le consultaba al respecto.

Críticas del PSOE

"La noria debía ser una atracción navideña y se ha convertido en un símbolo de la improvisación municipal y de una política basada en la foto y el anuncio. Se trata de un capricho anunciado que se ha traducido en una expectativa frustrada que daña la credibilidad institucional", ha criticado la concejala socialista. "Iba a ser una noria histórica y lo histórico es que se ha convertido en la primera noria que se desmonta sin haber dado ni un solo giro", ha insistido Cihuelo.

Noticias relacionadas

Por su parte, Serrano ha explicado que "si el promotor privado hubiera respondido a los requerimientos con la misma celeridad que el ayuntamiento tramitó los expedientes, a lo mejor los plazos hubieran sido distintos". "En cualquier caso, los informes técnicos no garantizaban la seguridad y por eso, en un ejercicio de sentido común, no se autorizó la instalación de una noria que, insisto, no es municipal", afirmó el responsable de Urbanismo. Sobre el contenido de esos informes desfavorables, Serrano ha desvelado que había documentos que "advertían de la posibilidad de que hubiera problemas" y que "había dudas incluso sobre la resistencia del suelo".