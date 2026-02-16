El polémico derribo del edificio de Correos calienta el debate en el Ayuntamiento de Zaragoza: "Ahora de repente parece que es Notre Dame"

El polémico derribo de la antigua oficina de Correos de la avenida Anselmo Clavé de Zaragoza ha llegado al salón de plenos del ayuntamiento, donde se celebraba este lunes la comisión de Urbanismo. Preguntado por las partidas destinadas al cuidado del patrimonio, el concejal responsable del área, Víctor Serrano, ha recordado que hasta ahora ninguna institución ni ningún Gobierno había planteado la catalogación del edificio, por lo que ha especulado sobre los fines políticos que persigue Apudepa, la entidad patrimonialista que ha encabezado la lucha por la protección de este inmueble, cuya demolición se inició el pasado lunes y que ha sido paralizada por orden de la jefa de sección de Protección del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

Ha sido el concejal de ZeC, Suso Domínguez, quien ha interpelado a Serrano sobre el dinero que destinaba el ayuntamiento a la protección y rehabilitación de su patrimonio. El edil ha criticado que las partidas reservadas a este fin se hayan "recortado a la mitad" y que hayan desaparecido de las cuentas municipales cuantías antaño reservadas específicamente para la conservación de algunos edificios, como el palacio de Fuenclara, que se mantiene en un estado de semirruina y sin uso.

Es entonces cuando Domínguez ha criticado al Gobierno municipal por "conceder licencias aberrantes" que han "laminado" el patrimonio de la ciudad de Zaragoza y que han permitido, en los últimos años, los derribos de Averly, el colegio Jesús y María y el convento de la calle Jerusalén, y la construcción de cuatro nuevas plantas sobre el edificio del antiguo Café Madrid y de un bloque de viviendas que engullirá un edificio protegido en la calle Lagasca, "si la Justicia no lo impide", ha recordado el concejal de ZeC.

Tres administraciones involucradas

Dentro de ese listado, Domínguez ha mencionado también el derribo, por el momento paralizado, del edificio de Correos del Portillo, lo que ha encendido los ánimos del concejal de Urbanismo, quien ha centrado su réplica en este asunto. "La Comisión Municipal de Patrimonio -que depende del ayuntamiento- no es la competente para catalogar un Bien de Interés Cultural (BIC) que es lo que se ha solicitado por parte de Apudepa. Difícilmente podemos hacer nada", ha mencionado Serrano, antes de reflexionar sobre la polémica de un derribo que forma parte del plan de reurbanización de los suelos del Portillo, un proyecto impulsado por Zaragoza Alta Velocidad, una empresa pública en la que no solo está metido el consistorio zaragozano (que cuenta con un 25% de las participaciones de la sociedad), sino también el Gobierno de España a través de Adif (que ostenta el 50% de la propiedad) y el Gobierno de Aragón (que posee el 25%). Es decir, instituciones tanto del PP como del PSOE están involucradas con la iniciativa, ha recordado Serrano.

"Desde que se aprobó el planeamiento hasta hoy todos los partidos han pasado por todas las administraciones y hasta ahora, incluido el anterior Gobierno de Aragón de Javier Lambán, nadie había dicho nunca nada sobre ese edificio. Es más, Adif ya indemnizó con dos millones de euros a Correos para que dejara el edificio. Así es que no solo es que nadie jamás tuviera en cuenta la catalogación del edificio, sino que se ha pagado ya la indemnización por su demolición", manifestó Serrano, quien opinó también que "este debate tiene mucho que ver con determinadas intenciones que no tienen que ver con el valor arquitectónico del inmueble".

Así, Serrano se ha quejado de que, después de 20 años debatiendo sobre la reurbanización de los suelos del Portillo, sea ahora cuando se planee la catalogación del edificio de Correos. "Cuando se aprobó el proyecto de urbanización el documento se elevó a Patrimonio. Y no dijeron nada. Y ahora de repente el edificio de Correos es Notre Dame", ha ironizado.

"Tercer mejor parque"

El concejal de Urbanismo ha considerado también que, "para los vecinos de Zaragoza es mucho mejor que el tercer mejor parque de la ciudad esté en Delicias que no proteger ese edificio", afirmó en referencia a la extensión de la zona verde que se abrirá en los suelos del Portillo cuando la zona esté urbanizada, una zona verde que algunos colectivos vecinales todavía miran con incredulidad al considerar que las zonas ajardinadas y arboladas serán la excepción en una explanada de cemento. Domínguez le ha respondido recordándole que mantener el edificio de Correos no conllevaría apenas cambios en la superficie total del nuevo parque.

El debate ha concluido con Serrano acusando a Apudepa de actuar persiguiendo unos fines políticos contra los Gobiernos del PP. "Los concejales de ZeC donaban parte de su sueldo a Apudepa. Llámenme malpensado, pero política igual hay", ha afirmado. "Es alucinante. Ahora Apudepa es una entidad untada por ZeC para defender sus intereses", ha respondido Domínguez, quien ha reconocido que el Gobierno de Pedro Santisteve no dio pasos para proteger el edificio, "pero eso es muy diferente a actuar de forma activa para su demolición, que es lo que están haciendo ustedes".

La dirección general de Patrimonio del Gobierno de Aragón dispone ahora de un plazo máximo de tres meses para decidir qué hacer con el edificio de Correos. Mientras, las obras en el Portillo van a continuar pero sin tocar este inmueble, lo que condiciona la ejecución del proyecto en su conjunto.