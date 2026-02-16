La influencer nonagenaria Teresa La Pelaya estará este sábado en Zaragoza para la apertura de un nuevo local en Puerto Venecia

A sus 94 años, Teresa del Río, conocida en redes como Teresa 'La Pelaya', se ha convertido en una de las influencers más queridas y conocidas por su carisma y su humor en Instagram y TikTok, donde acumula más de un millón y medio de seguidores. Desde Ágreda, un pequeño pueblo de Soria, esta nonagenaria ha conquistado a personas de todos los rincones y todas las generaciones con sus vídeos, en los que comparte recuerdos, da consejos de vida y se permite, de vez en cuando, algún que otro “chupitico”.

Aunque en los últimos meses ha estado algo desaparecida y han sido muchos quienes han preguntado por ella, ya se ha desvelado el motivo. Su nieta, la persona que la introdujo en las redes sociales, ultima la apertura de un nuevo negocio en Zaragoza, que se inaugurará este sábado 21 de febrero y estará ubicado en la galería comercial de Puerto Venecia.

"Me gusta Zaragoza, me gusta el Pilar"

En un vídeo compartido junto a su nieta, Desi Palacios, Teresa La Pelaya da la sorpresa y explica el motivo de su “desaparición”. Este tiene nombre propio: Hawaya, un establecimiento especializado en yogur helado y açaí que abrirá sus puertas esta misma semana en la capital aragonesa.

La inauguración será el sábado 21 de febrero y Teresa estará allí a partir de las 16.00 horas para celebrarlo. Porque, si algo tenía claro, es que no quería perderse este momento. “Me gusta Zaragoza, me gusta el Pilar, quiero entrar en Puerto Venecia”, explica emocionada y con ganas de encontrarse con la gente: “¡Van a tocar las campanas del Pilar!”.

Fotos y mucho desparpajo

Con su alegría habitual y sin pelos en la lengua, La Pelaya promete hacerse fotos con todo el mundo e incluso habla de ponerse la camiseta y meterse en la barra a servir los yogures helados. Eso sí, sin perder su coquetería, rechaza ponerse delantal “porque no se me verá el traje”.

“Estaremos donde están las tiendas, con toda la alegría del mundo, después de comer, con la barriguica llena y bien. Sus esperamos en Hawaya”, concluye la anciana influencer.