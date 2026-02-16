Esta es la nueva señal de tráfico que puedes ver en las calles de Zaragoza y su significado.

La seguridad vial es una prioridad para las administraciones de todos los niveles, con el objetivo de reducir accidentes y favorecer una movilidad más sostenible. En las últimas semanas, si has paseado por algunas calles de Zaragoza, es posible que hayas visto nuevas señales instaladas en cruces de peatones, tanto en el suelo como en altura. Se trata de carteles con dibujos (pictogramas) que explican cómo actuar cuando el semáforo está en verde o rojo, y qué pasos seguir ante un paso de cebra. Pero, ¿qué significan exactamente?

La explicación la ha dado el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya anunció hace un mes la puesta en marcha de un plan para reforzar la seguridad vial en entornos educativos de la capital, ampliando la señalización y pacificando el tráfico.

Dentro de las acciones previstas, destaca la colocación de carteles y señales con pictogramas dirigidas a personas con dificultades de comunicación y lenguaje, en colaboración con el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (Arasaac) del Gobierno de Aragón.

¿Qué indican los nuevos pictogramas?

En concreto, se están instalando dos tipos de señales:

Señal vertical (en el poste del semáforo): mediante pictogramas, recuerda que no se debe cruzar cuando el semáforo está en rojo y que hay que hacerlo únicamente cuando aparece el disco en verde .

mediante pictogramas, recuerda que cuando el semáforo está en y que hay que hacerlo únicamente cuando aparece el . Señal horizontal (pintada en el suelo, de color azul): indica la secuencia correcta ante un paso de cebra: parar, mirar, asegurarse de que el coche se ha detenido y, finalmente, cruzar.

Señal horizontal con pictogramas para los pasos de peatones. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Pasos de peatones elevados y mejoras de infraestructura

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, en coordinación con Infraestructuras y Policía Local, está impulsando un proyecto de pacificación de los entornos escolares en toda la ciudad y en sus barrios rurales.

En la aplicación de esta estrategia, se están elaborando informes para actuar de manera progresiva en los centros educativos, con medidas como:

Elevación de pasos de peatones al nivel de las aceras.

al nivel de las aceras. Ampliación de aceras y creación de “ orejetas ” en los tramos de aproximación a cruces.

y creación de “ ” en los tramos de aproximación a cruces. Refuerzo de la señalización horizontal y vertical .

. Definición de espacios “Kiss and Go” para paradas breves junto al colegio.

para paradas breves junto al colegio. En vías que no pertenezcan a la malla básica, reducción de la velocidad máxima a 20 km/h.

Según la información municipal, al menos una decena de colegios ya han sido estudiados por el área de Movilidad, que ha ido trasladando informes a Infraestructuras y Policía Local para coordinar las actuaciones.

Colaboración con ARASAAC y los sistemas SAAC

Además de estas medidas, se inicia una colaboración con ARASAAC para señalizar de manera prioritaria calles adyacentes y cruces próximos a centros de educación especial, utilizando tanto señalización horizontal (en pasos de peatones) como vertical (en cruces semaforizados).

En enero se comenzó a señalizar el entorno de la calle Jean Piaget, donde se ubica uno de los centros educativos de referencia en España. Es en los cruces de la calle que da nombre al centro donde se han instalado las primeras señales con los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).

Los SAAC son formas de expresión distintas del lenguaje hablado y tienen como finalidad aumentar la capacidad de comunicación o compensar dificultades en este ámbito. Con pictogramas específicos, se lanzan mensajes relacionados con la seguridad vial útiles para niños, jóvenes, adultos y mayores que, por distintos motivos, no han adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente.

Entre las situaciones en las que pueden ser necesarios se incluyen la parálisis cerebral, la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, enfermedades neurológicas como la ELA, la esclerosis múltiple o el párkinson, además de traumatismos craneoencefálicos, afasias o pluridiscapacidades, entre otras.