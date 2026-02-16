La polémica por los precios en el cementerio de Zaragoza salta al ayuntamiento: "Poco podemos hacer"

La nueva concesión para la gestión del cementerio municipal de Torrero en Zaragoza sigue dando de qué hablar. Casi una treintena de empresas funerarias familiares ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) por las restricciones que encuentran para trabajar en el recinto y por el aumento "abusivo" en los precios de los servicios por parte de Mémora, la empresa que se ha hecho con la gestión del camposanto. El tema ha llegado hoy a la comisión de Urbanismo, donde el concejal del ramo, Víctor Serrano, ha admitido que ha mantenido contactos con ambas partes para tratar de encontrar una solución.

Lo cierto es que, a tenor de las palabras del concejal, parece complicado. "El ayuntamiento no tiene capacidad jurídica para mediar en este asunto", ha afirmado Serrano tras ser interpelado por la socialista Ros Cihuelo, que le ha instado a buscar soluciones para que el incremento de los precios no afecte a los de siempre, es decir, al ciudadano. "Ha habido un aumento de hasta el 192% en el uso de salas de despedida, del 100% en las incineraciones y del 200% en otros servicios básicos", ha lamentado Cihuelo, que ha alertado del riesgo que existe de que alguna de las funerarias familiares acabe "echando la persiana".

Víctor Serrano no ha negado el problema que se ha ocasionado con esta licitación. El concejal ha explicado que, al tratarse de unos pliegos de concesión de dominio público, "el órgano de contratación ni puede ni debe tener ningún tipo de intervención en la potestad tarifaria". Fue el área de Hacienda la encargada de elaborar el estudio de viabilidad económica previo a la licitación del servicio, que no incluía ni la tarifa máxima ni mínima porque, ha subrayado Serrano, "jurídicamente no se puede".

No obstante, el concejal ha admitido la preocupación del Gobierno de la ciudad, por lo que ha mantenido sendos encuentros con las dos partes implicadas para tratar de buscar una solución aunque, eso sí, a sabiendas de que no tienen la capacidad jurídica "que nos permita mediar de manera ejecutiva o coercitiva sobre esta cuestión por la naturaleza patrimonial de esta cuestión". Eso sí, ha dicho que sí que van a "trabajar de manera discreta, como requiere la ocasión, para llegar a algún tipo de entendimiento". "Poco más podemos hacer", ha añadido.

Fue el pasado mes de diciembre cuando las empresas familiares iniciaron el contencioso, en el que se denuncia que el actual protocolo aprobado para la gestión del tanatorio municipal de Torrero, adjudicado a la empresa Mémora y que entró en vigor con el comienzo de año, "vulnera principios de legalidad, libre competencia y derechos de los usuarios".

Según exponen, con el cambio de empresa concesionaria de los hornos crematorios, capillas y salas de velatorios se han encontrado con restricciones de acceso que limitan injustificadamente la actuación de funerarias externas, contraviniendo de forma directa la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).

El cambio de gestión se produjo el pasado mes de octubre y entró en vigor con el comienzo de año. La firma Mémora Servicios Funerarios explotará el tanatorio del cementerio municipal durante los próximos 30 años tras un acuerdo que compromete a la empresa a invertir 7,7 millones de euros en la modernización de las instalaciones. Entre las mejoras destaca la construcción de un nuevo edificio de 1.800 metros cuadrados que contará con cuatro salas de velatorio, una sala de despedida y cuatro nuevos hornos crematorios equipados con tecnología avanzada de filtración y mayor capacidad.

Según Mémora, ahora opera el complejo "bajo un nuevo marco contractual que incorpora mayores exigencias operativas, en materia de seguridad, calidad asistencial, trazabilidad y prevención de riesgos sanitarios y laborales". Según explicaron a este diario, esto ha supuesto limitaciones para el resto de empresas familiares ya que, alegan, permite "garantizar unos servicios funerarios homogéneos, seguros y respetuosos para todas las familias, con independencia de la funeraria elegida". Desde Mérmora también reconocen que se han actualizado las tarifas a los nuevos servicios "en línea de los precios de mercado del entorno".