Dulce Paladar, donde podrás encontrar los postres más famosos de las redes sociales en Zaragoza: hechos a mano por ellas mismas
Abrieron sus puertas hace un año y, además de los postres inspirados en frutas también preparan tartas personalizadas, cupcakes, galletas y chocolates artesanales
Todos hemos visto alguna vez en redes sociales los famosos postres de Cédric Grolet, el reconocido pastelero parisino que transforma frutas, frutos secos y otros alimentos en dulces maravillosas y espectaculares.
Sin embargo, no hace falta viajar a París para disfrutarlos, porque en pleno barrio del Arrabal, en Zaragoza, también hay una pastelería donde los elaboran ellas mismas, a mano, con mucho cuidado y amor por su trabajo. En su escaparate lucen varias de estas creaciones: desde el famoso mango hasta la frambuesa, los arándanos, plátanos o su última incorporación, las cerezas.
Una dulce aventura
Bianca y Agnita son las dueñas de esta pastelería, ubicada a pocos pasos de la plaza del Pilar. Más concretamente, en la calle Pano y Ruata, número 9, donde se encuentra Dulce Paladar.
“Nosotras nos conocemos desde hace muchos años. Empezamos un poco en broma y, un día, nos pusimos a buscar locales; encontramos este y lo cogimos”, relata Agnita al recordar cómo comenzó su aventura. En Semana Santa del año pasado abrieron sus puertas al público. Aunque el local al principio no era como lo vemos ahora, decidieron darle una oportunidad: cerraron diez días en agosto para reformarlo y reabrir con una nueva imagen.
“Ponemos color y sabor a tu fiesta”, así reciben a sus clientes. Y es que, además de elaborar los postres más famosos de internet, también preparan tartas personalizadas, cupcakes, galletas, diferentes chocolates y todo, sin excepción, hecho a mano.
Los postres más famosos en Zaragoza
Mango, frambuesa, arándanos, plátano, manzana, pera, cerezas, pistacho, limón, coco, tomate, zanahoria, cacahuete y café. Bianca es la maestra detrás de estos postres.
“Cada postre lleva su fruta o ingrediente correspondiente, dos cremas —una elaborada con la propia fruta y otra de vainilla—, un bizcocho y todos están cubiertos de chocolate”. Así es como los prepara: un proceso minucioso que le lleva varios días hasta tenerlos listos.
Además de las coberturas en su color correspondiente, en el caso del mango también los pintan con pistola para que el acabado resulte aún más realista. “Lo de pintar nos lleva tiempo”, se ríen ambas al recordar algunas de las anécdotas.
