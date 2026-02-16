Saica sufrió un incendio similar hace justo 17 años: diferencias y similitudes de dos sucesos que sobresaltaron la ciudad de Zaragoza

La tarde del pasado sábado estuvo marcada en Zaragoza por una enorme columna de humo procedente de la papelera Saica, en el Picarral. Un aparatoso incendio que se produjo en torno a las 17.30 horas y que partió de una nave, semicubierta, donde la empresa aragonesa almacena toneladas de papel y cartón para reciclarlo, y por el que por suerte no hubo que lamentar daños personales, ya que la planta se encontraba cerrada. No obstante, el cierzo se llevó la humareda hacia las afueras de la ciudad, minimizando las molestias a los vecinos, y los bomberos dieron por extinguido el fuego el domingo al mediodía. Este lunes la planta ha recuperado una normalidad relativa.

Curiosamente, no se trata del primer incendio de este estilo que se produce en la fábrica de Saica Natur en el Picarral, donde lleva instalada desde 1943, cuando se fundó la empresa con tan solo seis trabajadores. En aquel entonces, la margen izquierda de Zaragoza era un páramo que, con el paso de las décadas, ha ido urbanizándose hasta estar prácticamente integrada en el casco urbano. Fue en la madrugada del 9 al 10 de febrero de 2009, hace exactamente 17 años, cuando el humo alertó al vecindario y a los propios trabajadores.

Jaime Galindo

Un fuego que se ocasionó en el mismo lugar, esa nave semicubierta donde se almacenan columnas de papel que pueden alcanzar los 10 metros de altura. Una de las primeras hipótesis en la que trabajaron los técnicos, tal y como recogía la crónica de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN de aquel día, residía enla posible "fermentación espontánea" del papel, un fenómeno que, según explicaba la noticia, "requiere determinadas condiciones de humedad y viento para producirse". Por el momento, las causas del incendio del pasado sábado todavía se desconocen.

Crónica de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sobre el incendio de Saica en febrero de 2009. / EL PERIÓDICO

En ninguno de los dos casos hubo daños personales, aunque en 2009 un empleado de Saica sí que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario a raíz de un ataque de nervios. De hecho, hace 17 años los daños fueron, a la espera de las cuantificaciones del pasado sábado, mayores que ahora, pues el fuego alcanzó parcialmente a varios camiones y remolques, uno de ellos con neumáticos. En ninguno de los dos casos hubo que desalojar a los vecinos, ya que el humo no tenía componentes tóxicos.

La reacción vecinal

Ahora bien, el debate de entonces y el de ahora, casi dos décadas después, transcurre por derroteros similares. Pese a que desde la asociación vecinal del Arrabal, Rafael Tejedor defendió su presencia, desde su homóloga del Picarral, su vecina Ana Lasierra puso sobre la mesa la posibilidad de que Saica se reubicase en una zona industrial y dejase ese entorno, junto al que se van a construir cerca de 900 pisos, en los terrenos de la antigua Aceralia.

Noticias relacionadas

Una petición que no es nueva y que ya fue en esa línea tras el incendio de 2009. En esa misma crónica de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en un despiece contiguo se recogían las declaraciones del entonces presidente de una de las asociaciones vecinales de la zona, Juan José Jordá, ya subrayaba que "Saica tiene todos los papeles en regla, pero consideramos que aquí prevalece el uso residencial".