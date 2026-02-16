Ya es oficial: esta es la cofradía y la imagen que protagonizan el cartel de la Semana Santa de Zaragoza en 2026

La Junta Coordinadora de Cofradías y el Ayuntamiento de Zaragoza han presentado el cartel de la Semana Santa 2026, que este año está protagonizado por la Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, mientras ultiman los preparativos para esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se conmemorará entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca,acompañada por la concejala de Turismo, Sara Fernández, y el presidente de la Junta de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, han presentado la imagen, obra del fotógrafo Jorge Sesé, y han desvelado el nombre del pregonero, que en esta ocasión será Jorge Gracia Pastor, miembro Cáritas Diocesana de Zaragoza y de la Fundación Canónica Proyecto Hombre.

Gracia también ha asistido a la presentación celebrada en el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde la alcaldesa de Zaragoza ha recordado que la Semana Santa fue declarada en 2014 Fiesta de Interés Turístico Internacional y es uno de los momentos de máxima atracción turística en la ciudad. Con más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su singularidad, y sus más de 16.000 cofrades, constituye "uno de los grandes patrimonios históricos de la ciudad, además de ser una de sus tradiciones más arraigadas, capaz de atraer cada año a miles de visitantes de todas las nacionalidades".

A ello se suma el sonido atronador de los 4.000 bombos y tambores, que la hacen todavía más especial y la Procesión del Santo Entierro, la más larga y la más antigua de España. Chueca ha apuntado, además, que se trata del segundo periodo del año con mayor actividad turística, después de las Fiestas del Pilar, como demuestra el impacto económico que tiene para la ciudad, valorado en 61.681.276 euros, según un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza.

Simbología religiosa

El cartel de este año presenta una imagen cargada de simbología religiosa, en la que se muestra a la Real Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa María de la Esperanza y del Consuelo en su salida en la mañana del Domingo de Resurrección desde la Iglesia de San Cayetano.

La Hermandad de Cristo Resucitado ocupa un lugar singular en la Semana Santa, ya que es la última en intervenir en la Pasión y, a su vez, la primera en inaugurar la nueva vida que brota de la Resurrección. "Cristo Resucitado cierra la Pasión y abre la Pascua", apuntan desde la Junta.

Atendiendo a los símbolos, la imagen del cartel muestra una cruz de madera, símbolo central del cristianismo, que representa la Pasión y muerte de Cristo y que, al aparecer saliendo de la iglesia, indica "camino, sacrificio y redención". La escultura mariana, que aparece en el centro, presenta a una Virgen María con una actitud serena y en una posición de dolor contenido y esperanza tras la muerte. A su vez, el niño y el adulto simbolizan la continuidad generacional dentro de las Iglesia, queriendo mostrar que la fe se enseña y se vive en comunidad, representando la renovación constante que se vive en las Cofradías. "Los mayores transmiten la tradición, los pequeños la reciben, y así la Semana Santa sigue viva cada año", indican desde la Junta.

"El niño, es signo de futuro, vida nueva y esperanza, mientras que el adulto encarna la experiencia, la memoria y el compromiso". Y ambos reflejan con precisión el lema de este año, 'Y todo comienza de nuevo', indicando el ciclo de la renovación espiritual asociada a la Semana Santa. "El comienzo de un nuevo tiempo, enfatizando la tradición y la importancia histórica de esta celebración".

Por último, se ha buscado en la imagen una profundidad para que el espectador mire a través de los cofrades hacia la imagen sagrada como si formaran parte del cortejo, reforzando la idea de comunidad y participación colectiva.

Rutas Cofrades

Zaragoza Turismo y la Junta de Cofradías organizan un año más rutas guiadas por las iglesias más representativas en Zaragoza, así como los pasos e imágenes de las distintas cofradías y hermandades de la ciudad. Esta visita se realiza desde 2010 y, desde entonces, han participado un total de 3.965 personas. El año pasado, disfrutaron de las rutas 264 participantes, distribuidos en seis grupos.

Este año se han organizado dos visitas guiadas por el Casco Histórico, que tendrán lugar en sábados alternos, con salida a las 10.00 horas.

Por otro lado, el Concurso exaltación de los instrumentos tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza y Exaltación Infantil se celebrarán los días 7 y 8 de marzo en el pabellón Principe Felipe, organizado por la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.

Pregonero de la Semana Santa 2026

Jorge Gracia Pastor (Zaragoza, 1966) es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Ha ejercido toda su trayectoria profesional, desde 1991, en Cáritas Diocesana de Zaragoza y en la Fundación Canónica Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre, ampliando su formación académica con posgrados universitarios en Intervenciones socioeducativas con menores y tratamiento de adicciones.