El traslado de Instalaza fuera del Casco Histórico de Zaragoza sigue "sin fecha" pero será "cuanto antes"

La fábrica de armas Instalaza todavía no tiene una fecha prevista para su traslado desde el Casco Histórico de Zaragoza hasta las nuevas instalaciones de la compañía en Cadrete. Y no tiene todavía un plazo fijado en el calendario porque no existe todavía una previsión de cuándo podrá firmarse el convenio entre esta empresa y el ayuntamiento de la capital aragonesa, un convenio que marca la pauta para la salida de la industria del casco urbano y la recalificación de estos terrenos en el entorno de Tenerías que pasarán a convertirse en residenciales.

Ha sido el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, el que ha dado cuenta del estado de la tramitación del convenio que se anunció el pasado mes de diciembre. Lo ha hecho en la comisión de su área, a preguntas del PSOE. La concejala socialista Ros Cihuelo había preguntado sobre si está previsto acometer además la adecuación del entorno del Parque Bruil.

"No hay fecha prevista para la firma del convenio", ha avanzado Serrano, quien ha explicado no obstante que el documento acordado por ambas partes incluye una serie de plazos para ejecutar tanto el traslado de la industria fuera del Casco Histórico de Zaragoza como el proyecto de reurbanización de la parcela. Ese plazo, de unos 40 meses, podría ser incluso menor puesto que según ha asegurado el concejal de Urbanismo el objetivo de Instalaza es iniciar la mudanza tan pronto como estén aprobadas las licencias y los trámites urbanísticos necesarios para poder hacerlo.

Las contraprestaciones

La salida de Instalaza del Casco Histórico de Zaragoza se confirmó el pasado diciembre por parte del Ayuntamiento de Zaragoza con el anuncio del convenio firmado con la empresa armamentística por el que se recalificarán los suelos de la empresa en el Casco Histórico. No obstante, ese documento viene de lejos y llevaba tiémpo negociándose, tal y como avanzó este diario a principios de 2025.

Fue en 2021 cuando la empresa reactivó su interés por la salida de la ciudad y la recalificación de los suelos, si bien en 2011 la empresa firmó un convenio con el Gobierno del entonces alcalde Juan Alberto Belloch, pero el acuerdo causó mucho revuelo y se dejó en suspenso. Después, la industria, según reconoce en un documento confidencial al que tuvo acceso este diario, aparcó su mudanza porque los "criterios políticos poco proclives", es decir, porque el Gobierno de Zaragoza en Común no era partidario de recalificar la parcela de Instalaza para aumentar su edificabilidad.

Así quedarán distribuidos los suelos de Instalaza. / EL PERIÓDICO

Ya con el PP al frente del ayuntamiento, lnstalaza volvió a tocar la puerta de la plaza del Pilar. Después de muchos meses en los que hubo que salvar muchas desavenencias, las partes alcanzaron un acuerdo que supondrá la marcha de una industria que lleva desde los años 40 del siglo pasado asentada a pocos cientos de metros de la plaza del Pilar. Para favorecer su salida, el consistorio recalificará los suelos y permitirá construir en la parcela 155 viviendas frente a las 90 que planteaba el PGOU hasta ahora, por lo que Instalaza podrá sacar un mayor rendimieto de los suelos y financiar así su mudanza.

A cambio, el consistorio obtendrá 31 viviendas públicas, un millón de euros (987.000) y dos locales de 450 metros cuadrados cada uno, que quedarán configurados como un único equipamiento público de 900 metros cuadrados en los bajos del nuevo edificio, que se configurará en varias alturas y de manera que se cree una nueva calle que unirá la calle Monreal con el paseo de Echegaray y Caballero a través del solar que ahora ocupan las naves de Instalaza.