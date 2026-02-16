¿Vivienda nueva en los barrios rurales? La oposición en Zaragoza pide más tiempo para estudiar la modificación ómnibus del Plan General

El Gobierno municipal que encabeza Natalia Chueca no ha sido capaz por el momento de convencer a los partidos de la oposición para apoyar la modificación del Plan General que, según defiende el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, facilitará la construcción de vivienda en los barrios rurales de Zaragoza y posibilitará la obtención de suelos para levantar vivienda pública. Los tres partidos de la oposición (PSOE, Vox y ZeC) se han abstenido este lunes en la comisión del área en la que era la primera votación sobre el asunto, pero no la última.

Esa triple abstención ha permitido, no obstante, que se apruebe inicialmente una modificación que pretende introducir varios cambios al mismo tiempo en el Plan General, cada uno de los cuales afecta a unas normas en concreto, aunque se votan todas a la vez. Es esto precisamente, la complejidad y el calado del texto, lo que ha ocasionado que tanto el PSOE como Vox y ZeC hayan pedido más tiempo para fijar su posición de voto. De ahí que hayan permitido que la tramitación siga adelante, si bien el PP necesitará en el próximo pleno que al menos una de las tres formaciones vote a favor, ya que en el pleno este tipo de iniciativas requieren de una mayoría absoluta.

Por parte del PSOE, la concejala Ros Cihuelo ha considerado que esta modificación del Plan General "no garantiza que se construya vivienda en los barrios rurales", sino que el traslado de los aprovechamientos urbanísticos que prevé este texto "beneficie a los propietarios de terrenos dentro de la Z-40". "Al PSOE este mecanismo no le parece el más adecuado porque no garantiza la construcción de vivienda en los barrios rurales. Es un brindis al sol", ha insistido, unas palabras que no han sentado muy bien al responsable de Urbanismo a pesar de que Cihuelo no se ha cerrado a modificar su sentido del voto y apoyar la propuesta cuando se vuelva a votar.

La explicación

"Me preocupan sus palabras. Sus argumentos no hay por donde cogerlos", ha dicho Serrano, quien ha pedido previamente a Ramón Betrán, alto funcionario del área de Urbanismo, que explicara en qué consiste técnicamente la propuesta. "El Plan General por sí mismo no garantiza nada, eso es evidente, pero esta modificación es dar más posibilidades para que esto (la construcción de vivienda en los barrios rurales) pueda llevarse a cabo", explicó Betrán, quien insistió en que los trasvases de aprovechamientos de los barrios rurales al interior de la Z-40 deberán contar cada uno con su plan parcial aprobado o un convenio en el que el ayuntamiento podrá hacer valer sus intereses.

Por su parte, Serrano ha replicado que los cambios no modifican en el número de viviendas que caben en la ciudad ni afectan a los sistemas generales. "El planeamiento posibilita, pero no obliga. Lo que estamos haciendo es escuchar a los alcaldes de los barrios rurales, a los de todos los partidos", ha dicho.

"El planeamiento se realizó en época del boom inmobiliario donde se previeron en los barrios desarrollos con miles de viviendas que nunca llegaron porque ese mundo terminó y porque no había capacidad para acometer los costes de urbanización que dejó previsto el planeamiento", ha explicado Serrano. Y es que una de las cosas que permitirá esta modificación es ejecutar desarrollos por partes para que los propietarios de los suelos no tengan que invertir millones en urbanizar parcelas enteras en las que caben 900 viviendas cuando solo se van a vender 50.

Por su parte, desde Vox, el concejal Armando Martínez ha explicado que, "sobre el papel, la modificación nos parece bien", pero ha argumentado que "el expediente tiene más enjundia y es más complejo de lo que parece"."Lo que no quisiéramos es avanzar nuestro sentido del voto a favor sin tener un estudio más en profundidad de la norma y sin contar con la opinión de los vecinos", ha añadido, mostrándose así abierto a apoyar la norma impulsada por el Gobierno del PP en próximas votaciones.

Noticias relacionadas

Por último, desde Zaragoza en Común, Suso Domínguez ha señalado que "hay cuestiones con las que no tenemos ningún problema", como es el hecho de dividir los sectores de suelo urbanizable "para hacer más racional la distribución y no plantear grandes desarrollos", mientras que hay otras medidas que plantea la modificación que "nos plantean dudas", como son "los trasvases de edificabilidad de los barrios rurales al interior de la Z-40". "Nos hace falta un estudio más exhaustivo del expediente y por eso nos vamos a abstener", ha dicho.