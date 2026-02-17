Beatriz Saralegui, la farmacéutica zaragozana que ha pasado de 'vender cremas' a colarse en la lista Forbes

Acaba de ser elegida como una de las 50 farmacéuticas más influyentes de España en dermocosmética por la revista Forbes, pero Beatriz Saralegui lleva más de una década dedicada a esta rama del sector farma, cada vez con mayor protagonismo. Nacida en San Sebastián, llegó a Zaragoza en 2002, donde trabajó como farmacéutica, y en 2014 fundó su propia empresa, Saralegui Pharma, una consultora especializada que presta un servicio integral a laboratorios, farmacias y usuarios sobre cuestiones como el posicionamiento, la venta o el uso de productos de cosmética y nutrición avanzada.

“En estos momentos estamos realizando talleres sobre complementos alimenticios y menopausia”, explica sobre su trabajo. Su oficina en la calle Alfonso de Zaragoza hace las veces de centro de formación para equipos de farmacia. “Hemos conseguido traer gente de toda España”, asegura Saralegui, satisfecha por su nombramiento. “Supone un reconocimiento al trabajo de los últimos años y a la puesta en valor de la dermocosmética en el sector. Ha sido una labor de pico y pala”, remarca.

De “vender cremas” a un campo clave en la farmacia

Cuando esta zaragozana de adopción cursó Farmacia, no se estudiaba nada de esto. "La formación se centraba casi por completo en la medicación, cuando hay más campos que se pueden desarrollar. Estaba incluso mal visto haber estudiado para terminar vendiendo cremas”, recuerda.

Saralegui en una formación a profesionales del sector de farmacia. / EL PERIÓDICO

Sin embargo, los cambios de hábitos y la mayor concienciación sobre el cuidado de la salud han catapultado a esta disciplina en los últimos años. Hoy en día, muchas farmacias ofrecen junto a los fármacos más habituales productos de cosmética y nutrición, para quienes buscan un mayor cuidado de la piel y una mejora de la alimentación por cuestiones de salud. “El mundo ha cambiado. Hoy se entiende que el cuidado de la salud va más allá del medicamento. Se es más consciente de la importancia del autocuidado y la prevención”, explica esta profesional.

“No es lo mismo una piel a los 28 que a los 45”

En ese contexto entra en acción Saralegui HUB, formando a los farmacéuticos para que puedan aconsejar a sus clientes sobre los mejores productos en cada caso. “Ahora se va cada vez más a la personalización. No es lo mismo un producto para María de 28 años que para María de 45, porque la piel no es la misma”.

En paralelo, el farmacéutico está cada vez más presente en el cuidado de la piel y la alimentación, incluso prescribiendo rutinas personalizadas. Al igual que te pueden ayudar a dejar de fumar, también pueden orientarte con cremas y complementos alimenticios que mejoren tu salud y bienestar.

Redes sociales: “No todo vale, hay que filtrar”

Beatriz Saralegui es muy activa en redes sociales, donde mantiene un perfil personal con cerca de 4.000 seguidores en el que comparte información y ofrece también consejos sobre dermocosmética. Mismas redes sociales en las que también abundan contenidos sobre skincare y gurús e 'influencers' que hablan del uso de complementos alimenticiones sin tener los conocimientos necesarios.

Ante esta situación, Saralegui señala que, aunque “hemos avanzado mucho” en aspectos como la fotoprotección o la limpieza facial, también han surgido “extremos”, como las rutinas para niñas de 8 años o el sobreconcumo de proteínas en adolescentes que van al gimnasio. Por eso, insiste, “hace falta un poco de coherencia y filtrar”, así como una mayor "autorregulación" por parte de los profesionales y creadores de estos contenidos.

Su recomendación para el público

Finalmente, Saralegui aporta algunos consejos para los farmacéuticos, a quienes dice que “tienen que pasar del producto a la persona”, apostando por una atención más personalizada al cliente.

Por su parte, público en general, le recomienda dejarse aconsejar por el profesional de farmacia, que cuenta cada vez con más formación y experiencia en este campo en auge.