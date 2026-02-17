Continúa el cambio en Zaragoza de las antiguas farolas de fundición por unas nuevas de plástico: llega el turno de la calle Don Jaime I

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue adelante con su plan de renovación de luminarias por toda la ciudad y, más concretamente, en el centro de la ciudad, donde la semana pasada se originó una polémica por la sustitución de los faroles de fundición de la calle Alfonso I, una pieza elemental del patrimonio y de la esencia de esta vía zaragozana, por unos nuevos de plástico que, eso sí, copian la estética y el diseño alfonsino de los anteriores.

Ese recambio de los antiguos faroles por otros nuevos no se ha quedado en la calle Alfonso I, sino que también se está llevando a cabo en otras calles del Casco Histórico donde también se utilizaron unos faroles que en origen se encargaron a la fundición Averly, originarios del siglo XIX, como es el caso de la calle Don Jaime I. Los operarios trabajan estos días en el tramo más próximo al Teatro Principal, donde este repuesto ya es visible.

Un operario trabaja en el cambio de las luminarias de un poste de la calle Don Jaime I. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Sin embargo, las piezas que se están quitando no son las orginales ni en el caso de la calle Alfonso I ni en el de la calle Don Jaime, puesto que estos se renovaron cuando se procedió a la reforma intergal de la calle en los años 90. Sí que se consevaron y mantuvieron las columnas que sujetan los faroles. En el caso de los de la calle Alfonso I, explicó el consistorio la semana pasada, los originales se cambiaron en el año 2001 por otros que también se encargaron a Averly, si bien los pudo suministrar un proveedor.

Los antiguos faroles se conservan

El cambio de unos faroles por otros, si bien generó polémica, se debe a la renovación de las antiguas bombillas por unas nuevas de LED, lo que va a permitir a la ciudad ahorrar cientos de miles de euros al ayuntamiento en la factura de la luz. El hecho de que además de la bomilla se sustituya también el farol se debe a que las nuevas, indican fuentes municipales, son más resistentes. Asimismo, fuentes municipales garantizan que los viejos faroles se conservan adecuadamente en los almacenes municipales. Este cambio de los faroles metálicos también se ha llevado a cabo en la renovación de la zona Zamoray Pignatelli.

A la vista, el cambio es visible si uno se fija. El color, levemente más claro en el caso de los nuevos faroles, y el uso de un material diferente, delantan esta renovación que, no obstante, no se limita a las calles del Casco Histórico aunque sea donde estéticamente más se pueda estar notando. La sustitución de bombillas antiguas por nuevas de LED forma parte de un plan, denominado Reluzes, al que el consistorio está destinando nueve millones de euros que servirán para cambiar más de 9.000 puntos de luz, lo que permitirá un ahorro de 2,1 millones de euros al año.