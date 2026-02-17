De coche oficial a chatarra: el destino final de los vehículos del Ayuntamiento de Zaragoza
También se derivarán los coches abandonados y retirados de la vía pública
De coche oficial a chatarra. Esto es lo que le espera a los vehículos almacenados en el depósito municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, tanto los que han sido utilizados para labores institucionales como los que han retirado de las calles de la capital tras ser abandonados por sus propietarios. El consistorio acaba de sacar a licitación un contrato, con un coste estimado de 950.000 euros, para vender como chatarra tanto los coches como el resto de materiales que se generen en las dependencias municipales.
Según se expone en los pliegos, este contrato es necesario para poder dar salida a la chatarra que se recoge directamente en la vía pública, como las luminarias, y la que se genera en los edificios municipales, además del "elevado número de vehículos que hay que retirar en el depósito municipales".
En la licitación se recoge la necesidad de disponer de un punto de recogida con una superficie de "al menos" 2.500 metros cuadrados de superficie donde habrá una báscula de gran tonelaje para el pesaje de los camiones cargados con la chatarra. La empresa también deberá poner a disposición municipal un camión tráiler de caja metálica con pulpo, otro cerrado con una plataforma elevadora y otro para trasladar contenedores.
Los vehículos se enajenarán para su aprovechamiento como chatarra y repuestos, nunca para revenderlos. Eso sí, el adjudicatario deberá ceder al Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil del ayuntamiento hasta 65 coches fuera de uso al año para que realicen prácticas de formación y de excarcelación. Estos vehículos deberán estar enteros y descontaminados.
Según los pliegos administrativos, será la empresa la que deberá hacer una oferta teniendo en cuenta que no podrán ser inferiores a 140 euros por cada tonelada (sin IVA). En el caso de los vehículos totalmente eléctricos, que tengan batería de litio o de otro material que requiera de un tratamiento especial, el precio será el 50% del precio de adjudicación, sin que sea, en ningún caso, inferior a 110 euros por tonelada (sin IVA).
Respecto al valor estimado y el presupuesto base de licitación, los pliegos detallan que no se puede determinar con exactitud ya que dependerá de la cantidad total de chatarra que genere el ayuntamiento durante el total del contrato. Sí se estima que podrían aproximarse a los 190.000 euros al año, por lo que, teniendo en cuenta que la duración inicial es de un año y hay cuatro prórrogas posibles, ascendería hasta los 950.000 euros.
