Consejos prácticos para comer rico, sano y sostenible: 'Tu Barrio Te Alimenta' llega a Delicias

Ecodes ha puesto en marcha en el barrio de Delicias de Zaragoza 'Tu Barrio Te Alimenta', una iniciativa desarrollada con la colaboración de AstraZeneca cuyo objetivo es facilitar a la ciudadanía el acceso a una alimentación saludable, sostenible y asequible, apoyándose en los recursos y espacios del propio barrio y fomentando la participación activa del vecindario.

Esta propuesta sitúa la alimentación como un eje clave para mejorar la salud de las personas, reforzar la economía de proximidad y avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles, poniendo en valor los entornos cotidianos del barrio como espacios de aprendizaje y cambio de hábitos.

Desde esta perspectiva, “Tu Barrio Te Alimenta” se articula a través de distintas acciones prácticas y accesibles para los vecinos y vecinas. Entre ellas destacan las formaciones, los puntos de asesoramiento personalizado, orientados a ofrecer información práctica para comer mejor, cuidando la salud sin aumentar el gasto en la cesta de la compra.

Estos puntos de asesoramiento se llevarán a cabo de marzo a mayo de 2026 en dos espacios de referencia del barrio. En el Mercado Ciudad Jardín, tendrán lugar de 9:00 a 13:00 horas los días 6 y 20 de marzo, 10 y 24 de abril, y 8 y 22 de mayo. En el Centro de Salud Delicias Sur, las sesiones se celebrarán en el mismo horario los días 13 y 27 de marzo, 17 de abril, y 15 y 29 de mayo.

El proyecto incluye rutas guiadas por el Mercado Ciudad Jardín, una actividad diseñada para aprender a elegir alimentos frescos, saludables y de proximidad, poniendo en valor el papel del comercio local como aliado para una alimentación más saludable y sostenible.

Como complemento a las actividades presenciales, se implementará una lista de difusión de WhatsApp, a la que cualquier persona interesada puede unirse de forma gratuita. A través de este canal, los participantes recibirán dos consejos semanales, de marzo a mayo de 2026, con propuestas sencillas para comer rico, saludable y sostenible utilizando productos disponibles en el propio barrio.

Con estas acciones, y gracias al apoyo de la Asociación Vecinal Delicias “Manuel Viola”, la iniciativa busca que los vecinos aprendan y practiquen hábitos saludables en su día a día, apoyándose en los espacios y recursos de su propio barrio.

Con este proyecto, que se ha iniciado en el barrio de Delicias como un piloto pero que nace con la vocación de extenderse a otros distritos, ECODES refuerza su apuesta por un modelo de intervención que conecta alimentación, salud y sostenibilidad, situando a los barrios como espacios clave para avanzar hacia sistemas alimentarios más justos, saludables y respetuosos con el planeta.

En este sentido, Eva González, directora del Área de Cultura de Sostenibilidad de Ecodes, ha subrayado durante la presentación del mismo que 'Tu Barrio Te Alimenta' surge de la voluntad de acercar la alimentación saludable y sostenible al día a día de las personas, desde los espacios que forman parte de su vida cotidiana. Que Delicias sea el primer barrio en poner en marcha esta iniciativa demuestra el potencial del trabajo comunitario y la importancia de tejer alianzas entre mercados, centros de salud y tejido vecinal para generar cambios reales y duraderos”.