¿Cuándo dejará de llover en Zaragoza? Este es el día en el que por fin saldrá el sol para quedarse

Zaragoza y Aragón afrontan los últimos coletazos del continuo y constante paso de borrascas que ha marcado este invierno totalmente atípico con hasta 10 temporales de gran impacto en apenas un mes y medio. ¿El responsable? El principal ha sido el vórtice polar, cuyas ondulaciones han producido un efecto atmosférico en cadena que nos ha dejado un tiempo más propio de Londres que de España. Sin embargo, esta situación tiene las horas contadas en la capital aragonesa y los días en el conjunto de la comunidad

Algunos municipios como La Almunia, Muniesa o Castellote han registrado algunas lluvias este martes, que estará muy nuboso en la mitad occidental de Aragón. De cara al miércoles tanto el Pirineo como Cinco Villas registrarán precipitaciones en las horas centrales del día, mientras que de parte tarde las lluvias se podrían reproducir en cualquier punto de la provincia de Huesca, Ibérica de Zaragoza o Teruel.

A partir de mitad de semana las lluvias se concentrarán en el Pirineo, aunque el cielo continuará estando nuboso o muy nuboso por momentos en cualquier punto de la comunidad, aunque con tendencia a que el sol vaya ganando enteros.

¿Cuándo no habrá amenaza de lluvia en Zaragoza?

La capital aragonesa arrastra varias semanas donde las nubes y la amenaza de lluvia son una constante casi perpetua. Aunque de manera inestable y parcial, esta semana ha comenzado a virar los pronósticos, aunque este martes volverá a estar cubierto por la tarde. Este próximo miércoles el sol comenzará a ser el gran protagonista, aunque por la tarde podría volverse el cielo, aunque, en principio, sin riesgo de lluvia. La temperatura máxima será de 18 grados.

El jueves estará marcado por el viento haciendo que la jornada sea desapacible. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en amplias zonas de Aragón por fuertes rachas, que podrían ser de hasta 80 kilómetros por hora en Huesca, ribera del Ebro, Bajo Aragón, Gúdar y Maestrazgo. El viernes continuará soplando el cierzo de forma moderada y con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 14 grados. El cielo volverá a estar cubierto, aunque con pocas probabilidades de lluvia.

El sábado será el primer día con estabilidad meteorológica y sin amenazas a la vista. Coincidirá con una subida de las temperaturas que, en el caso de Zaragoza, se traducirá en tres grados más respecto a jornadas precedentes, hasta los 17 grados de máximas, aunque la mínima podría bajar un par de grados. Pero ¿hasta cuándo durará?

Las previsiones muestran un horizonte inmediato a partir del fin de semana sin turbulencias, al menos hasta el martes 24 o incluso algún día más. El escenario podría cambiar el miércoles 25 o jueves 26, cuando el anticiclón de las Azores se moverá dejando paso a la entrada de nuevos frentes atlánticos en su marcha hacia la península Ibérica.