Zaragoza tendrá que esperar: la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública se retrasa hasta agosto

Zaragoza tendrá que esperar al menos seis meses para saber si es la elegida para ser la sede de la gencia Estatal de Salud Pública. La elección, que depende del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se iba a conocer este martes en el Consejo de Ministros pero, finalmente, se retrasa hasta el 18 de agosto debido al número de candidaturas presentadas, un total de ocho, ya que "es necesaria una valoración más detallada". Mientras se determina la sede definitiva, la AESAP podrá operar desde la sede del Ministerio de Sanidad, según informan desde el ministerio.

Junto a Zaragoza compiten Toledo, Granada, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo. El plazo de presentación de candidaturas finalizó el pasado 20 de enero, pero según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a las candidaturas el motivo principal es que las ocho presentadas "requieren de obras de calado o adecuaciones técnicas" que deben ser valoradas.

En el caso de la capital aragonesa, el edificio que se tiene que adecuar para poder acoger el organismo es el Pabellón de Aragón, cuyo lavador de cara exigiría una inversión de casi 17 millones de euros (sin IVA) y 15 meses de trabajos, mientras que cerca de 34 millones (sin IVA) constituyen el valor de tasación de la cesión, a los que habría que añadir los costes derivados de la adecuación de la sede provisional en caso de ser necesarios.

El impacto económico que tendría la llegada de la agencia a Aragón sería de 3 millones en su primer año y podría alcanzar los 15 millones cuando se alcancen los 300 empleos.

Sede provisional

Desde el Ministerio de Sanidad confirman que, "hasta que finalice el proceso de elección de la sede", la AESAP puede operar desde el mismo ministerio que, por otro lado, se va a ocupar "de los estatutos para su aprobación". "Una vez aprobados los estatutos se puede seguir trabajando en los primeros pasos de arrancar la sede, como la elección del consejo rector y los órganos de gobierno", señalan.

El plazo máximo establecido por el Gobierno, para elevar la propuesta al Consejo de Ministros, era inicialmente este martes, el objetivo era que la decisión saliera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día siguiente, según informó en su momento el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El proceso, que se enmarca dentro de la política de descentralización de sedes iniciada por el Gobierno, continúa ahora con la realización de un informe por parte del Ministerio de Sanidad, para lo que tiene un plazo de diez días. Tras ello, la Comisión Consultiva constituida para la designación de la sede elaborará y emitirá un dictamen.

Una vieja reclamación

En paralelo al proceso de elección de la sede, Sanidad está elaborando el Estatuto de la AESAP, que también será elevado al Consejo de Ministros. A continuación, habrá tres meses para constituir el Consejo Rector, encargado de elegir al director del organismo.

La creación de la Agencia fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados. Es una demanda que se remonta a la Ley de Salud Pública del año 2011. El punto de inflexión fue una pandemia que puso sobre la mesa la necesidad, acuciante, de contar con un organismo entre cuyas principales funciones estarán la coordinación de la vigilancia en salud pública, la evaluación de los riesgos en salud, la preparación y alerta en crisis sanitarias o el asesoramiento y soporte a cualquier institución pública o comunidad autónoma que lo necesite.