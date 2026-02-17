La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
La prestigiosa revista ha publicado un nuevo ranking junto a RoC Skincare España
Todo el mundo ha escuchado hablar alguna vez de las prestigiosas listas que Forbes elabora cada año. Esta conocida revista de negocios elabora de manera periódica numerosos rankings donde destaca a los profesionales más influyentes de un determinado sector. Las listas se han convertido en una referencia para analizar tendencias económicas, identificar líderes o destacar el talento que hay en España.
Aunque una de las publicaciones más esperadas cada año es la lista de los 100 españoles con más patrimonio, Forbes sacó a la luz hace unos días un ranking donde una zaragozana ha conseguido entrar. Beatriz Saralegui, farmacéutica y CEO Saralegui Pharma, es una de los cincuenta elegidos que conforman la lista de 'farmacéuticos de dermocosmética más influyentes de España 2026'.
Tal y como destaca la revista en su publicación, la dermocosmética ha dejado de ser un territorio de nicho para convertirse en un motor real de crecimiento. El ranking ha sido elaborado por RoC Skincare España, empresa pionera en este sector tan específico.
Representación de Zaragoza en la prestigiosa lista
Beatriz Saralegui, farmacéutica, está al frente de Saralegui Pharma y del Saralegui HUB, espacio donde confluyen su experiencia, formación y divulgación. Especialista en autocuidado, acompaña a otros sanitarios y da ponencias acercando la ciencia aplicada a la farmacia y la vida diaria.
La inclusión en la lista elaborada por Forbes Women, en colaboración con RoC Skincare España, sitúa a la farmacéutica zaragozana entre los perfiles más influyentes del país en un ámbito que ha dejado de ser minoritario para consolidarse como uno de los ejes de crecimiento del sector. La presencia de Beatriz entre los más destacados de España en su sector es un claro reflejo del impacto que está generando este nicho de la farmacia en la sociedad. La lista Forbes no solo valora el volumen de negocio, sino otros aspectos y nichos de distintos sectores como el deporte, la salud o las redes sociales.
