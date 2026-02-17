Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta parada del Bizi no estará operativa al 100% hasta el próximo lunes

El despliegue de las instalaciones del Zaragoza Luce impedirá utilizar todos sus anclajes

Bizis del sistema público de bicicletas de Zaragoza. / Laura Trives

Una de las estaciones del Bizi más utilizadas de Zaragoza estará durante los próximos días fuera de servicio con motivo de la instalación de una de las obras de arte luminosas del festival Zaragoza Luce, que celebra desde el jueves su segunda edición.

Se trata de la estación de plaza España, que no podrá utilizarse de manera íntegra hasta el próximo lunes. No obstante, seguirán quedando 23 anclajes disponibles para su utilización normal. Por parte del ayuntamiento se recomienda, en caso necesario, el uso de otras estaciones próximas, como las de San Pedro Nolasco, Teatro Romano o Conde Aranda/Cesar Augusto.

Desde que se desplegó por completo el nuevo sistema público de bicicletas en la ciudad de Zaragozahay 276 estaciones repartidas por todos los barrios de la ciudad, el doble que con el anterior servicio. En total hay además más de 2.000 ciclos prestando un servicio que, en un año de vida, ha alcanzado ya casi los 50.000 usos anuales.

