Zaragoza está de dulce: una famosa pastelería abrirá stand este jueves en Puerto Venecia y regalará tarta de queso a sus 100 primeros clientes

Zaragoza está de dulce, nunca mejor dicho. Empresas y pequeños negocios siguen apostando por la capital aragonesa como punto de referencia para seguir trasladando sus negocios y que la ciudad se convierta en la piedra angular de muchos proyectos que quieren seguir creciendo, en este caso, de productos de pastelería o postres. El blanco fácil para estos empresarios son grandes superficies, expositores que son capaces de captar a miles de potenciales clientes. Ya se conoció hace poco cómo un nuevo local de gofres belgas abrió sus puertas en Gran Casa, y, mediante las redes, se ha hecho eco de un próximo stand de tartas de queso que va a abrir en Puerto Venecia este mismo jueves.

Se trata de Melt Cakes, una firma española que pisa por primera vez Zaragoza. Con cinco locales repartidos por Logroño (2), Pamplona (2) y Burgos (1), este 19 de febrero llega al centro comercial más grande de la península ibérica para inaugurar su puesto en sus pasillos, con regalo incluido para los más tempraneros, ya que a los 100 primeros clientes que hayan llegado al stand se les regalará una porción de tarta de queso, especialidad del negocio.

Será a partir de las 17.00 horas cuando sus trabajadores comiencen este reparto, del cual se espera que haya gran expectación por la afluencia del centro comercial a esas alturas de semana, sobre todo del público joven. En su carta online se plasman sabores de todo tipo que pasarán a ese mostrador de Puerto Venecia y de las marcas más golosas: Oreo, Happy Hippo, Kinder, Nutella o la cheesecake clásica.

"Es increíble que una idea que nació con tanta ilusión y hemos hecho crecer con tantísimo trabajo haya llegado a Puerto Venecia. Esto es un sueño", expresa uno de sus trabajadores en el vídeo compartido por redes sociales. "Gracias a vosotros estamos consiguiendo todo esto", concluye otro compañero suyo, deseoso de que llegue ya el jueves y puedan celebrar esta novedosa apertura.

Por los planos del post, la ubicación del stand se puede deducir que está en la planta baja de esta gran superficie, en una de las zonas más cercanas al Primark, más concretamente en el pasillo de las conocidas marcas de moda H&M y Parfois.