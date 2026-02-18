¿Especulación y nuevos desarrollos? Los vecinos critican la defensa de intereses privados en el crecimiento de Zaragoza más allá de San José

Zaragoza está creciendo por el sur, con Arcosur como punta de lanza de los nuevos desarrollos urbanísticos; por el oeste, con barrios como Miralbueno y Valdespartera que están acogiendo miles de nuevos pisos; y también por el este, donde en los últimos años se han desatascado grandes pastillas de suelo en las que se levantarán asimismo cientos y cientos de viviendas. El más grande de esos ‘nuevos barrios’ será Parque Venecia 2, donde cabrán 1.115 hogares. Y esta será también de las primeras zonas en urbanizarse, a pesar de que está más alejada de la ciudad consolidada.

Esto, entre otros muchos asuntos, es lo que ha hecho a los vecinos de San José dudar sobre los planteamientos del ayuntamiento con respecto a estos nuevos desarrollos. “Empezar por lo más alejado les sirve de excusa para después decir que hay que seguir construyendo para rellenar el vacío que queda en medio”, ha denunciado este miércoles José Miguel Gracia, de la asociación vecinal del barrio.

Y aunque los plazos previstos dependan también de los propietarios del suelo, organizados en juntas de compensación, desde el barrio, apoyados por la FABZ, opinan que todos estos nuevos desarrollos se van a ejecutar sirviendo en exclusiva al interés económico de los promotores, sin tener en cuenta las necesidades existentes en la zona.

Las carencias

“Faltan escuelas infantiles municipales, faltan conexiones de transporte público y falta un centro de salud en la parte final de Tenor Fleta. Si añadimos 3.000 viviendas nuevas en la zona esas carencias no van a hacer sino que empeorar”, ha lamentado Gracia en una comparecencia ante los medios.

Terrenos en Miralbueno donde se construirán viviendas libres. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Por su parte, Isabel Aína, también por parte de la asociación vecinal de San José, ha criticado que el consistorio está poniendo “mucho interés” en favorecer los nuevos desarrollos y “no en mejorar los barrios consolidados que más lo necesitan” en cuestiones como “la supresión de barreras arquitectónicas, la mejora de la escena urbana y el arbolado”. “Se está creando una brecha urbana entre los barrios consolidados y nos nuevos desarrollos y si no se asume pueden surgir vulnerabilidades”, añadió.

El coste de construir

Desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Sara Ballesteros aha apuntado que se está favoreciendo la urbanización de nuevos desarrollos “donde es más barato construir” para favorecer el enriquecimiento de los promotores puesto que las viviendas las venden igual de caras que en el centro de la ciudad. “Y son viviendas a un precio que un trabajador no puede permitirse”, ha recalcado.

Asimismo, Ballesteros ha criticado que las juntas de compensación, encargadas por ley de ejecutar y financiar la urbanización de estos nuevos desarrollos, están intentando “ahorrarse infraestructuras esenciales, como un nuevo puente sobre el Canal” que conectará la zona consolidada con las que ya están construidas. “El hecho de que en la misma zona se estén desarrollando zonas de forma tan rápida nos dice que hay un problema con la especulación. Se busca el máximo beneficio en un momento concreto”, ha zanjado.

Un modelo basado en la "especulación"

“La FABZ denuncia que el ayuntamiento favorece una vez más un modelo de crecimiento basado en la especulación para favorecer el crecimiento de la ciudad no consolidada”, añadió Ballester, quien ha pedido que se priorice la rehabilitación de vivienda en barrios tradicionales, la construcción de vivienda pública o que se tomen medidas para acceder a pisos vacíos.

Desde la Federación de Barrios critican además que han solicitado en varias ocasiones una reunión al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, sobre estos nuevos desarrollos sin que hayan obtenido respuesta y han anunciado que presentarán alegaciones para intentar modificar dos de estos planteamientos.

Los nuevos desarrollos a los que se han referido los vecinos este jueves se denominan 38/1, 38/2 y 38/3, que son los que harán crecer la ciudad por el este en los entornos de la prolongación de Tenor Fleta, la antigua finca de recreo de la Quinta Julieta y Parque Venecia 2.