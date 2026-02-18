Mai Tai y La Bóveda ganan la décima edición de "Descubre la trufa"

Mai Tai Food & Cocktail, en Zaragoza, y La Bóveda, en Borja, han sido los ganadores de la novena edición de «Descubre la trufa». Los dos participantes han competido este lunes en la gran final, celebrada en la Escuela de Hostelería TOPI de la capital aragonesa, para alzarse como la mejor propuesta gastronómica elaborada con trufa de Aragón en Zaragoza y la mejor propuesta gastronómica elaborada con trufa negra de Aragón en la provincia. Es la tercera vez que el Restaurante Mai Tai Food & Cocktail gana en Zaragoza, ya que también lo hizo en la quinta y la séptima edición. Por su parte, el Restaurante El Chalet, de Zaragoza, ha ganado, por segundo año consecutivo, el premio al mejor menú elaborado con trufa negra de Aragón.

«Hemos vivido una gran final, que ha estado a la altura de lo que esperábamos tras diez años de promoción y difusión de la trufa negra de Aragón, a través de esta ruta. A lo largo de estos años hemos podido ver la evolución de las propuestas y, desde hace ya unos años, hay un premio especial a la innovación. Los postres también vienen pisando fuerte y, en esta edición, hay dos en la final. Nos encanta ver cómo cada año es diferente y como cada edición los participantes se intentan superar. Y de verdad que lo hacen. Nuestra enhorabuena a todos los participantes por todo el esfuerzo que hacen para elaborar la mejor propuesta y por sentirse tan a gusto formando parte de esta ruta, que muchos ya la tienen en el calendario de invierno como una cita de la que quieren formar parte. Eso es un orgullo inmenso para toda la organización, ya que elevan el nivel de la trufa al máximo», ha manifestado la creadora y coordinadora de la ruta, Marta Tornos.

Dos postres como finalistas

La principal apuesta gastronómica destinada a la promoción y conocimiento de la trufa negra de Aragón se ha celebrado del 23 de enero al 1 de febrero en medio centenar de establecimientos de Zaragoza y provincia.

De todos ellos, diez han llegado a la final. Es la primera vez que dos postres, uno de Zaragoza y otro de la provincia, han llegado a la final. Los finalistas se han dividido en dos grupos: cinco han participado en la categoría de Zaragoza –Mai Tai Food & Cocktail, El Descorche, La Doris Gastrotaberna, River Hall y Boulevardier- y cinco en la categoría de provincia –Restaurante La Bóveda (Borja), Bar Social Calmarza (Calmarza), La Fonda Rubio (Muel), El Patio de La Almunia (La Almunia de Doña Godina) y Parrilla Nardone (Luesia).

Propuesta ganadora de Mai Tai / Gabi Orte

Un jurado profesional, formado por diez expertos gastronómicos e investigadores, entre los que se encontraban Pedro Marco, doctor e investigador del CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón); Eva Tejedor, investigadora Posdoctoral de la Universidad de Zaragoza y especialista en la trufa negra; José Miguel Martínez Urtasun, periodista gastronómico y director de la revista Gastro; Mariano Millán, periodista y responsable del suplemento Con Mucho Gusto de Heraldo de Aragón; el chef Kike Micolau, propietario del Restaurante Oak de Valderrobres y estrella invitada de esta edición; Mónica Benítez, en representación de la Asociación Cocineros de Aragón; Domingo Mancho, expresidente de la Asociación de Cocineros de Aragón; Jesús López, presidente de la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa); y Beatriz Lahoz Bellido, de la empresa Trufafusión, han sido los encargados de valorar las propuestas. El jurado se ha dividido en dos mesas, cinco de ellos han probado las propuestas de Zaragoza y los otros cinco de la provincia.

De esta manera, han determinado que el «Katsu sando - sándwich brioche estilo japonés de costillas de cerdo en barbacoa trufada, coles, yema de huevo trufada, reducción de salsa Bull Dog sobre parmentier de borraja trufada y estrés de trufa», de Mai Tai Food & Cocktail, ha sido la mejor propuesta gastronómica con trufa negra de Aragón en Zaragoza, y el «Aragón en tres bocados - Tres bocados que resumen Aragón: Ternera de Borja, setas del Moncayo y requesón con miel y trufa», de La Bóveda, en Borja, ha sido la mejor propuesta gastronómica con trufa negra de Aragón en la provincia de Zaragoza.

Propuesta ganadora de La Bóveda / Gabi Orte

Galardonados

Además, se han otorgado los premios directos a la mejor propuesta apta para celíacos, la mejor propuesta elaborada con alimentos de Aragón (premio Aragón, sabor de verdad), la mejor propuesta maridada con vino DOP Calatayud, el mejor menú elaborado con trufa negra de Aragón, una mención especial de la organización a la innovación e implicación en la difusión de la Tuber melanosporum y de la ruta y un reconocimiento al invitado especial y al embajador de este año.

Estos galardones han recaído en:

Mejor menú elaborado con trufa negra de Aragón para el Restaurante El Chalet, que consigue este reconocimiento por segundo año consecutivo.

para el que consigue este reconocimiento por segundo año consecutivo. Mejor propuesta gastronómica apta para celíacos elaborada con trufa negra de Aragón para Mononoke Café y su hojaldre tatín de temporada: hojaldre de puerros, jamón de Teruel DOP, cebolla y crema de burrata trufada y terminada con ralladura de trufa.

para y su hojaldre tatín de temporada: hojaldre de puerros, jamón de Teruel DOP, cebolla y crema de burrata trufada y terminada con ralladura de trufa. Mejor propuesta gastronómica «Aragón Alimentos» con trufa negra de Aragón – Premio Aragón, sabor de verdad- para Mesón Los Cántaros (C/ Lacarra de Miguel, 38) y carré de Ternasco de Aragón IGP a baja temperatura relleno de rebozuelo de invierno y trufa negra de Teruel. Acabado en brasa.

y carré de Ternasco de Aragón IGP a baja temperatura relleno de rebozuelo de invierno y trufa negra de Teruel. Acabado en brasa. Mejor propuesta gastronómica elaborada con trufa negra de Aragón y maridada con vino DOP Calatayud para Restaurante El Cachirulo y su Niebla cubre Sarrión: trufa en tres pases. Trufa fluida, sopa de cebolla y trufa. Ravioli ibérico, patata y trufa maridado con un Baltasar Garnacha Viñas Viejas, de Bodegas San Alejandro.

para y su Niebla cubre Sarrión: trufa en tres pases. Trufa fluida, sopa de cebolla y trufa. Ravioli ibérico, patata y trufa maridado con un Baltasar Garnacha Viñas Viejas, de Bodegas San Alejandro. Mención especial de la organización a la innovación y originalidad con Tuber melaonsporum para Rústicco y su financier trufado de borraja: bizcocho de mantequilla trufada hecho con borraja y acompañado de nube de queso.

La ruta, organizada por el Gabinete de Comunicación y Marketing Estratégico Marta Tornos, cuenta, un año más, con el principal apoyo y patrocinio de Aragón Alimentos (Gobierno de Aragón) y su nueva campaña «Aragón, sabor de verdad», la Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa Negra de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa) y los vinos de la Denominación de Origen Protegida Calatayud. En esta edición también colabora, al igual que lo lleva haciendo ocho años, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).